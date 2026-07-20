English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026

Thứ Hai, 07:30, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau khi đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2026.

Sáng nay (20/7), Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 để lên ngôi vô địch sau 120 phút. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi d công của Ferran Torres.

Sau trận đấu với Argentina, Tây Ban Nha đã lập hàng loạt kỷ lục. Theo đó, thầy trò HLV Luis de la Fuente khép lại giải đấu với chỉ 1 bàn thua sau 8 trận, trở thành đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất trong lịch sử các nhà vô địch World Cup. Không chỉ vậy, La Roja còn nâng chuỗi bất bại lên 38 trận trên mọi đấu trường, xác lập kỷ lục dài nhất lịch sử đối với một đội tuyển châu Âu hoặc Nam Mỹ.

tay ban nha lap hang loat ky luc sau chuc vo dich world cup 2026 hinh anh 1
Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Ferran Torres cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dự bị thứ hai ghi bàn quyết định trong một trận chung kết World Cup, sau Mario Gotze của tuyển Đức năm 2014.

Ngoài ra, Lamine Yamal (19 tuổi 6 ngày) trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng góp mặt ở một trận chung kết World Cup, chỉ xếp sau Pelé và Giuseppe Bergomi. Cùng với Pau Cubarsi (19 tuổi 178 ngày), Tây Ban Nha cũng là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ tuổi teen đá chính ở một trận chung kết World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup, chỉ sau huyền thoại Dino Zoff. Anh cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup, sau Cafu của Brazil.

Về phía Argentina, đội bóng xứ Tango lần thứ tư giành ngôi á quân World Cup (1930, 1990, 2014 và 2026), cân bằng kỷ lục của tuyển Đức với tư cách đội tuyển về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh
Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

VOV.VN - Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, trong ngày mà Messi bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Messi bất lực trước La Roja quá mạnh

VOV.VN - Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau khi đánh bại Argentina với tỉ số 1-0 sau 120 phút thi đấu, trong ngày mà Messi bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử
World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử

VOV.VN - Sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. 

World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử

World Cup 2026 khép lại với sự an toàn và thành công nhất trong lịch sử

VOV.VN - Sau hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với chức vô địch cho Tây Ban Nha, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu được tổ chức tại ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico. 

Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc
Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc

VOV.VN - Hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám như Tom Cruise, IShowSpeed, Post Malone, Jennifer Hudson, Robbie Williams hay Nicole Scherzinger cùng các huyền thoại bóng đá Andres Inesta và Mario Kempes tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc tại lễ bế mạc World Cup 2026.

Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc

Dàn sao đình đám làm nên lễ bế mạc World Cup 2026 đầy cảm xúc

VOV.VN - Hàng loạt ngôi sao giải trí đình đám như Tom Cruise, IShowSpeed, Post Malone, Jennifer Hudson, Robbie Williams hay Nicole Scherzinger cùng các huyền thoại bóng đá Andres Inesta và Mario Kempes tạo nên những màn trình diễn đầy cảm xúc tại lễ bế mạc World Cup 2026.

Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026
Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.

Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

VOV.VN - Hạ 10 người Argentina sau 120 phút, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 trên sân vận động New York New Jersey, Mỹ.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế