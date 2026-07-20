Sáng nay (20/7), Tây Ban Nha giành chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 để lên ngôi vô địch sau 120 phút. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi d công của Ferran Torres.

Sau trận đấu với Argentina, Tây Ban Nha đã lập hàng loạt kỷ lục. Theo đó, thầy trò HLV Luis de la Fuente khép lại giải đấu với chỉ 1 bàn thua sau 8 trận, trở thành đội tuyển sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất trong lịch sử các nhà vô địch World Cup. Không chỉ vậy, La Roja còn nâng chuỗi bất bại lên 38 trận trên mọi đấu trường, xác lập kỷ lục dài nhất lịch sử đối với một đội tuyển châu Âu hoặc Nam Mỹ.

Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục sau chức vô địch World Cup 2026 (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, Ferran Torres cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dự bị thứ hai ghi bàn quyết định trong một trận chung kết World Cup, sau Mario Gotze của tuyển Đức năm 2014.

Ngoài ra, Lamine Yamal (19 tuổi 6 ngày) trở thành cầu thủ trẻ thứ ba từng góp mặt ở một trận chung kết World Cup, chỉ xếp sau Pelé và Giuseppe Bergomi. Cùng với Pau Cubarsi (19 tuổi 178 ngày), Tây Ban Nha cũng là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ tuổi teen đá chính ở một trận chung kết World Cup.

Bên kia chiến tuyến, Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai từng thi đấu trong một trận chung kết World Cup, chỉ sau huyền thoại Dino Zoff. Anh cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup, sau Cafu của Brazil.

Về phía Argentina, đội bóng xứ Tango lần thứ tư giành ngôi á quân World Cup (1930, 1990, 2014 và 2026), cân bằng kỷ lục của tuyển Đức với tư cách đội tuyển về nhì nhiều nhất lịch sử giải đấu.