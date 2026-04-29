Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới gây sốt khi "diện" giày thời trang thi đấu

Tại giải PPA Tour Atlanta, Christian Alshon bất ngờ trở thành tâm điểm không phải vì kỹ năng, mà bởi màn ra sân với đôi giày thời trang thay vì giày thi đấu chuyên dụng. Sự cố hy hữu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và tạo nên một câu chuyện vừa hài hước vừa đáng nhớ.

Ngôi sao người Mỹ vốn là gương mặt quen thuộc trong top đầu pickleball thế giới, nhưng lần này lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười ngay trước giờ thi đấu. Do làm mất chìa khóa phòng khách sạn, Christian Alshon bị kẹt hơn 10 tiếng và không thể lấy được toàn bộ trang bị, trong đó có đôi giày thi đấu quan trọng.

Christian Alshon phải sử dụng giày hiệu đắt tiền để thi đấu.

Trước tình thế gấp gáp, Alshon buộc phải lựa chọn giữa việc mượn tạm giày hoặc sử dụng đôi Gucci mang theo trong xe. Cuối cùng, anh quyết định “chơi lớn” khi bước ra sân với đôi giày xa xỉ, tạo nên hình ảnh cực kỳ khác lạ trong một giải đấu chuyên nghiệp.

Dù không có độ bám và hỗ trợ như giày thể thao, Alshon vẫn thi đấu đầy ấn tượng và cho thấy đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu. Alshon đánh bại đối thủ Mouaad Alhouni với tỷ số 11-9 và 11-8 để giành vé đi tiếp, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Chiến thắng này không chỉ giúp Alshon tiến sâu mà còn biến tay vợt người Mỹ thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn hài hước cho rằng Gucci nên cân nhắc hợp tác với anh sau màn trình diễn “độc nhất vô nhị” này.