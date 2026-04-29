Tay vợt pickleball hàng đầu thế giới gây sốt khi "diện" giày thời trang thi đấu

Thứ Tư, 16:03, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tay vợt pickleball top 4 thế giới - Christian Alshon bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội khi sử dụng giày thời trang để thi đấu.

Tại giải PPA Tour Atlanta, Christian Alshon bất ngờ trở thành tâm điểm không phải vì kỹ năng, mà bởi màn ra sân với đôi giày thời trang thay vì giày thi đấu chuyên dụng. Sự cố hy hữu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và tạo nên một câu chuyện vừa hài hước vừa đáng nhớ.

Ngôi sao người Mỹ vốn là gương mặt quen thuộc trong top đầu pickleball thế giới, nhưng lần này lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười ngay trước giờ thi đấu. Do làm mất chìa khóa phòng khách sạn, Christian Alshon bị kẹt hơn 10 tiếng và không thể lấy được toàn bộ trang bị, trong đó có đôi giày thi đấu quan trọng.

tay vot pickleball hang dau the gioi gay sot khi dien giay thoi trang thi dau hinh anh 1
Christian Alshon phải sử dụng giày hiệu đắt tiền để thi đấu.

Trước tình thế gấp gáp, Alshon buộc phải lựa chọn giữa việc mượn tạm giày hoặc sử dụng đôi Gucci mang theo trong xe. Cuối cùng, anh quyết định “chơi lớn” khi bước ra sân với đôi giày xa xỉ, tạo nên hình ảnh cực kỳ khác lạ trong một giải đấu chuyên nghiệp.

Dù không có độ bám và hỗ trợ như giày thể thao, Alshon vẫn thi đấu đầy ấn tượng và cho thấy đẳng cấp của một tay vợt hàng đầu. Alshon đánh bại đối thủ Mouaad Alhouni với tỷ số 11-9 và 11-8 để giành vé đi tiếp, khiến khán giả không khỏi bất ngờ.

Chiến thắng này không chỉ giúp Alshon tiến sâu mà còn biến tay vợt người Mỹ thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn hài hước cho rằng Gucci nên cân nhắc hợp tác với anh sau màn trình diễn “độc nhất vô nhị” này.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Christian Alshon PPA Tour Atlanta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

“Thần đồng” Quang Dương chốt lịch thi đấu sự kiện pickleball tại Mỹ
“Thần đồng” Quang Dương chốt lịch thi đấu sự kiện pickleball tại Mỹ

VOV.VN - “Thần đồng” Quang Dương sẽ tham dự trận showmatch và tranh tài ở 3 nội dung tại giải APP Sacramento Open 2026 trên đất Mỹ.

“Thần đồng” Quang Dương chốt lịch thi đấu sự kiện pickleball tại Mỹ

“Thần đồng” Quang Dương chốt lịch thi đấu sự kiện pickleball tại Mỹ

VOV.VN - “Thần đồng” Quang Dương sẽ tham dự trận showmatch và tranh tài ở 3 nội dung tại giải APP Sacramento Open 2026 trên đất Mỹ.

FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026
FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Pickleball World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên đến châu Á và đăng cai tại Đà Nẵng vào tháng 8/2026. Trong vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền, FPT Play không chỉ mang giải đấu đến gần hơn với khán giả mà còn định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm thể thao trên nền tảng số.

FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026

FPT Play đồng tổ chức Pickleball World Cup 2026

VOV.VN - Pickleball World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên đến châu Á và đăng cai tại Đà Nẵng vào tháng 8/2026. Trong vai trò đồng tổ chức và phát sóng độc quyền, FPT Play không chỉ mang giải đấu đến gần hơn với khán giả mà còn định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm thể thao trên nền tảng số.

Cặp đôi đồng sáng lập PWC Pickleball về chung 1 nhà sau hành trình 7 năm đáng nhớ
Cặp đôi đồng sáng lập PWC Pickleball về chung 1 nhà sau hành trình 7 năm đáng nhớ

VOV.VN - Sau hành trình 7 năm yêu thương, đồng hành và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống, cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng pickleball Việt Nam là Ngọc Minh và Ngọc Trân – được yêu mến gọi là “Couple Ngọc Ngọc” chính thức về chung một nhà trong lễ cưới diễn ra vào ngày 25/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

Cặp đôi đồng sáng lập PWC Pickleball về chung 1 nhà sau hành trình 7 năm đáng nhớ

Cặp đôi đồng sáng lập PWC Pickleball về chung 1 nhà sau hành trình 7 năm đáng nhớ

VOV.VN - Sau hành trình 7 năm yêu thương, đồng hành và cùng nhau vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống, cặp đôi nổi tiếng trong cộng đồng pickleball Việt Nam là Ngọc Minh và Ngọc Trân – được yêu mến gọi là “Couple Ngọc Ngọc” chính thức về chung một nhà trong lễ cưới diễn ra vào ngày 25/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh.

