“Thần đồng” Quang Dương chốt lịch thi đấu sự kiện pickleball tại Mỹ

“Thần đồng” Quang Dương đã thông báo lịch thi đấu trận showmatch khởi động giải pickleball APP Sacramento Open 2026. Theo đó, Quang Dương sẽ cùng Casey Diamond đối đầu với cặp đôi Bobbi Oshiro và Kat Stewart vào thời điểm 05h00 – 08h30 ngày 30/4 (giờ Việt Nam).

Tại giải APP Sacramento Open 2026, Quang Dương sẽ thi đấu tại 3 nội dung gồm: đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Mới đây, Quang Dương cũng đã chia sẻ hình ảnh đang tập luyện tại Los Angeles, Mỹ để chuẩn bị cho giải đấu này.

Quang Dương tên đầy đủ là Dương Thiên Quang, sinh năm 2006 tại California, Mỹ. Anh là vận động viên pickleball có bố và mẹ đều là người gốc Việt. Quang Dương từng xếp hạng 6 thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour, nhưng bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng PPA và hệ thống giải đấu Major League Pickleball (MLP) vào tháng 7/2025 do những mâu thuẫn về hợp đồng chuyên nghiệp.

Sau bị PPA và MLP xóa tên, Quang Dương tích cực tham gia các giải đấu pickleball tại Việt Nam cũng như thường xuyên chia sẻ các clip hướng dẫn kỹ thuật trên trang cá nhân. Tới tháng 3/2026, Quang Dương thông báo gia nhập APP Tour. Giải đấu APP Sacramento Open 2026 là sự kiện đầu tiên Quang Dương tham dự sau khi gia nhập hệ thống mới.