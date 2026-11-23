Team Flash dưới màu áo đoàn Thể thao Hà Nội đã giành Huy chương Vàng nội dung Liên Quân Mobile tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử đội tuyển.

Team Flash giành HCV Liên Quân Mobile tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Chiến thắng càng mang ý nghĩa đặc biệt khi Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao có quy mô lớn nhất Việt Nam, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần. Kỳ Đại hội lần thứ X năm 2026 do TP.HCM đăng cai chính, quy tụ 36 đoàn thể thao tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Thể thao Điện tử (eSports) chính thức góp mặt trong chương trình tranh huy chương, với ba bộ môn Liên Quân Mobile, Free Fire và Audition.

Với việc giành ngôi vô địch ngay trong lần đầu tiên môn thể thao điện tử được đưa vào chương trình thi đấu chính thức, Team Flash trở thành đội tuyển đầu tiên ghi tên mình vào lịch sử Đại hội với tấm Huy chương Vàng nội dung Liên Quân Mobile.

Đối với Team Flash, thành tích này không chỉ đóng góp vào bảng tổng sắp huy chương của đoàn Hà Nội, mà còn đánh dấu sự trở lại đầy ý nghĩa sau giai đoạn thi đấu nhiều biến động.

Khi bản lĩnh được thử thách bởi những hoài nghi

Bước vào Đại hội, Team Flash không phải đội tuyển sở hữu phong độ thuyết phục nhất. Dù từng liên tiếp đăng quang tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2025 và Mùa Xuân 2026, đại diện áo cam đã trải qua giai đoạn cuối năm không như kỳ vọng.

Tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026, Team Flash dừng bước ở nhóm hạng 5-6 sau thất bại tại vòng Playoffs. Đáng tiếc hơn, đội tuyển tiếp tục sớm nói lời chia tay AIC 2026 ngay từ vòng Wildcard, sau hai trận thua trước ONE Team và King of Gamers Club. Những kết quả này khiến không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi về phong độ, sự ổn định và khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội tuyển từng nhiều lần đứng trên đỉnh cao Liên Quân Mobile Việt Nam.

Tuy nhiên, Đại hội Thể thao toàn quốc đã mang đến một câu trả lời khác.

Đối đầu với bốn đại diện đến từ TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh, Team Flash bước vào cuộc cạnh tranh không hề dễ dàng. Đặc biệt, lực lượng tham dự đều là những đội tuyển chuyên nghiệp quen thuộc tại Đấu Trường Danh Vọng, bao gồm Saigon Phantom, BOX Gaming, One Star Esports và GAM Esports. Trong thể thức thi đấu ngắn, nơi mỗi sai lầm đều có thể khiến cơ hội tranh Huy chương Vàng khép lại, kinh nghiệm và khả năng duy trì sự tập trung trở thành những yếu tố quan trọng.

Với đội hình gồm HuyHoang, Julius, BeTroc, HieuDuc và Yutan, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bear, Team Flash đã thể hiện phong độ ổn định cùng lối chơi thuyết phục xuyên suốt giải đấu. Trong trận chung kết gặp đại diện TP.HCM, đội tuyển áo cam vươn lên dẫn trước 1-0 trước khi đối thủ đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Không để sự thay đổi về tỷ số ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu, Team Flash tiếp tục duy trì sự tập trung và giành chiến thắng chung cuộc 2-1, chính thức bước lên bục cao nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Chiến thắng này một lần nữa cho thấy bản lĩnh và khả năng cạnh tranh danh hiệu của Team Flash trước các đối thủ hàng đầu trong nước. Đó cũng là câu trả lời thuyết phục nhất dành cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển qua cả những khoảnh khắc vinh quang lẫn giai đoạn khó khăn.

Hai tấm Huy chương Vàng và dấu ấn của Team Flash tại các đại hội thể thao

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ hai gắn với Team Flash tại các đại hội thể thao trong chưa đầy một năm. Trước đó, tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vào tháng 12/2025, đội hình Liên Quân Mobile của Team Flash đã đại diện Đội tuyển Quốc gia Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung đồng đội nam, mang về một trong những thành tích đáng nhớ nhất của Thể thao Điện tử Việt Nam tại đấu trường khu vực.

Từ màu áo Đội tuyển Quốc gia đến màu áo đoàn Thể thao Hà Nội, hai lần bước lên bục cao nhất tại những đại hội thể thao lớn cho thấy mối lương duyên giữa Team Flash và những tấm huy chương danh giá. Nếu SEA Games 33 đánh dấu thành công ở cấp độ khu vực, tấm Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 lại đóng vai trò như câu trả lời về năng lực cạnh tranh của đội tuyển tại một sân chơi thuộc hệ thống thể thao thành tích cao quốc gia.

Với một tổ chức thể thao điện tử đầu tư đa bộ môn như Team Flash, đây tiếp tục là cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển vượt ra ngoài khuôn khổ các giải đấu eSports cấp câu lạc bộ, đồng thời củng cố vị thế của tổ chức thể thao điện tử giàu thành tích nhất Việt Nam.

Hơn 100.000 khán giả trực tuyến: Sức hút của Esports vượt ra ngoài cộng đồng game thủ

Không chỉ đáng chú ý về chuyên môn, nội dung Liên Quân Mobile còn ghi nhận sức hút lớn trên các nền tảng phát sóng trực tiếp. Các buổi livestream thi đấu đã thu hút hơn 100.000 khán giả theo dõi trực tiếp, cho thấy sự quan tâm đáng kể dành cho bộ môn trong lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội.

Sức hút này cũng phản ánh tiềm năng phát triển của Thể thao Điện tử tại Việt Nam. Theo số liệu của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố, Việt Nam hiện có hơn 28,2 triệu người tham gia eSports. Quy mô cộng đồng đông đảo mở ra cơ hội phát triển cho hệ sinh thái thể thao điện tử, từ tổ chức giải đấu, xây dựng cộng đồng người hâm mộ đến các hoạt động thương mại, giải trí và truyền thông.

Trong bối cảnh thể thao, trò chơi điện tử và ngành công nghiệp giải trí ngày càng có sự giao thoa, những sự kiện như Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang mở ra thêm cơ hội để eSports tiếp cận công chúng rộng rãi hơn. Việc được công nhận là một nội dung tranh huy chương chính thức cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa của Thể thao Điện tử Việt Nam.

Đối với Team Flash, sức hút của giải đấu còn phản ánh sự quan tâm mà đội tuyển nhận được từ cộng đồng người hâm mộ. Những chiến thắng và thất bại có thể liên tục thay đổi, nhưng khả năng duy trì sự chú ý, kết nối cảm xúc với khán giả vẫn là một phần quan trọng trong giá trị của một thương hiệu thể thao.

Tấm Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 vì thế không chỉ là một danh hiệu bổ sung vào bảng thành tích, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu và sức ảnh hưởng của Team Flash trong bức tranh Thể thao Điện tử Việt Nam.