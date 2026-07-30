English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Team Flash xuất quân chinh phục eSports World Cup với mũi đinh ba HOK-PUBG-Cờ vua

Thứ Năm, 11:42, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Team Flash tiếp tục khẳng định vị thế của tổ chức eSports số một Việt Nam khi góp mặt tại eSports World Cup 2026 với 3 bộ môn giàu sức cạnh tranh: AOV x HOK, PUBG Mobile và Cờ vua.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng sự hiện diện ở nhiều bộ môn tại eSports World Cup 2026 (EWC 2026), Team Flash còn cho thấy chiều sâu lực lượng, bề dày thành tích và tham vọng vươn ra sân chơi quốc tế. Từ đội tuyển Liên Quân Mobile vừa bảo vệ thành công ngôi vương tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026, tập thể PUBG Mobile dẫn đầu Đông Nam Á trên hành trình tích điểm quốc tế, cho đến Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm ở nội dung cờ vua, các đại diện của Team Flash tại EWC 2026 đều mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ nước nhà.

team flash xuat quan chinh phuc esports world cup voi mui dinh ba hok-pubg-co vua hinh anh 1

Ở bộ môn AOV x HOK, Team Flash giành vé mời tham dự eSports World Cup sau chức vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026. Tại Việt Nam, AOV - hay Liên Quân Mobile - từ lâu đã được xem là tựa game thể thao điện tử “quốc dân”, thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng khán giả. Những trận đấu có sự góp mặt của Team Flash tại Đấu Trường Danh Vọng luôn nhận được lượng người xem đông đảo, có thời điểm lên tới hơn 800.000 người xem trực tuyến, phần nào cho thấy sức hút mạnh mẽ của bộ môn này tại Việt Nam.

Chức vô địch vừa qua tiếp tục nối dài vị thế của Team Flash tại đấu trường AOV trong nước, nơi đội tuyển nhiều năm qua được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của bộ môn. Với bề dày thành tích, bản lĩnh thi đấu và sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả nước nhà, Team Flash AOV x HOK tiếp tục là một trong những niềm hy vọng lớn của Việt Nam tại sân chơi thế giới.

team flash xuat quan chinh phuc esports world cup voi mui dinh ba hok-pubg-co vua hinh anh 2

Ở bộ môn PUBG Mobile, Team Flash bước vào hành trình PUBG Mobile World Cup 2026 với nền tảng thành tích đáng chú ý. Tại PMGO 2026 Season 1, đội tuyển khép lại giải đấu trong Top 10 thế giới, đồng thời là đại diện số 1 Đông Nam Á xét theo hệ thống điểm khu vực hướng đến PMWC 2026. Trước đó, Team Flash PUBG Mobile cũng đã xuất sắc lên ngôi vô địch PMGO 2026 Season 1 - SEA Finals, khẳng định sự ổn định, bản lĩnh vượt trội và vị thế của một đội tuyển hàng đầu khu vực.

team flash xuat quan chinh phuc esports world cup voi mui dinh ba hok-pubg-co vua hinh anh 3

Đặc biệt, tại eSports World Cup 2026, Team Flash còn ghi dấu ấn ở bộ môn Cờ vua với sự hiện diện của Đại kiện tướng Lê Quang Liêm trong màu áo Team Flash Chess. Quang Liêm giành quyền tham dự EWC 2026 sau khi đạt hạng 3 tại Road to EWC DreamHack Atlanta, một trong những chặng vòng loại chính thức của nội dung cờ vua.

Dù không bước tới EWC với tư cách nhà vô địch vòng loại, Lê Quang Liêm vẫn là đại diện mang sức nặng đặc biệt của cờ vua Việt Nam. Anh là kỳ thủ số 1 Việt Nam, từng vô địch World Blitz, nhiều lần đăng quang tại Biel Grandmaster Triathlon và là một trong những kỳ thủ giàu thành tích nhất lịch sử cờ vua nước nhà. Sự góp mặt của anh trong màu áo Team Flash Chess không chỉ đánh dấu một cột mốc mới cho Team Flash, mà còn mở ra hướng tiếp cận đáng chú ý: đưa cờ vua, một môn thể thao trí tuệ giàu truyền thống, đến gần hơn với hệ sinh thái eSports hiện đại.

team flash xuat quan chinh phuc esports world cup voi mui dinh ba hok-pubg-co vua hinh anh 4

Điểm chung của cả 3 đại diện Team Flash tại EWC 2026 là họ đều bước ra từ những hành trình giàu sức nặng: AOV x HOK là nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026; PUBG Mobile là đại diện Top 10 PMGO 2026 Season 1 và dẫn đầu Đông Nam Á trong hệ thống điểm khu vực; còn với Cờ vua, họ tự hào sở hữu tuyển thủ huyền thoại Việt Nam của bộ môn này - Đại Kiện tướng Lê Quang Liêm, người cũng đã có màn trình diễn ấn tượng tại Road to EWC DreamHack Atlanta.

Từ thể loại MOBA di động, game sinh tồn đến cờ vua, Team Flash đang sở hữu và đồng hành cùng những đại diện mạnh nhất mà Việt Nam có thể đặt kỳ vọng ở từng bộ môn. Đây đều là những đội tuyển, tuyển thủ giàu thành tích, sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và đã nhiều lần chứng minh năng lực cạnh tranh tại các sân chơi lớn.

 

Chính vì vậy, mục tiêu tại eSports World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở việc góp mặt. Với tư cách là những đại diện ưu tú của eSports Việt Nam và thể thao trí tuệ Việt Nam, các tuyển thủ, kỳ thủ của Team Flash đều hướng tới mục tiêu cao nhất: cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu thế giới và chinh phục chức vô địch.

Từ AOV x Honor of Kings, PUBG Mobile đến Cờ vua, hành trình của Team Flash tại EWC 2026 là hành trình của tham vọng, bản lĩnh và niềm tin rằng những đại diện ưu tú nhất của Việt Nam có thể cạnh tranh ở những đấu trường lớn nhất thế giới.

Bạch Dạ/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chia tay World Cup, Cristiano Ronaldo đồng hành eSports World Cup 2026 tại Paris
Chia tay World Cup, Cristiano Ronaldo đồng hành eSports World Cup 2026 tại Paris

VOV.VN - Cristiano Ronaldo và Magnus Carlsen tiếp tục đồng hành với vai trò Đại sứ Toàn cầu của eSports World Cup, khẳng định vị thế ngày càng lớn của EWC tại điểm giao thoa giữa thể thao truyền thống, thể thao điện tử và văn hóa toàn cầu.

Chia tay World Cup, Cristiano Ronaldo đồng hành eSports World Cup 2026 tại Paris

Chia tay World Cup, Cristiano Ronaldo đồng hành eSports World Cup 2026 tại Paris

VOV.VN - Cristiano Ronaldo và Magnus Carlsen tiếp tục đồng hành với vai trò Đại sứ Toàn cầu của eSports World Cup, khẳng định vị thế ngày càng lớn của EWC tại điểm giao thoa giữa thể thao truyền thống, thể thao điện tử và văn hóa toàn cầu.

DJ Snake cùng dàn sao đình đám sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris
DJ Snake cùng dàn sao đình đám sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris

VOV.VN - DJ Snake cùng nhiều nghệ sĩ đương đại hàng đầu của Pháp sẽ mở màn cho kỳ eSports World Cup quốc tế đầu tiên, tôn vinh một thế hệ được định hình bởi âm nhạc, gaming, những nhà sáng tạo và văn hóa số.

DJ Snake cùng dàn sao đình đám sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris

DJ Snake cùng dàn sao đình đám sẽ mở màn eSports World Cup 2026 tại Paris

VOV.VN - DJ Snake cùng nhiều nghệ sĩ đương đại hàng đầu của Pháp sẽ mở màn cho kỳ eSports World Cup quốc tế đầu tiên, tôn vinh một thế hệ được định hình bởi âm nhạc, gaming, những nhà sáng tạo và văn hóa số.

Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp
Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp

VOV.VN - Paris sẽ là thành phố đầu tiên ngoài Riyadh đăng cai eSports World Cup, mở ra định hướng tổ chức luân phiên toàn cầu cho giải đấu của eSports Foundation (EF).

Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp

Chính thức: eSports World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp

VOV.VN - Paris sẽ là thành phố đầu tiên ngoài Riyadh đăng cai eSports World Cup, mở ra định hướng tổ chức luân phiên toàn cầu cho giải đấu của eSports Foundation (EF).

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế