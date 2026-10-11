“Thần đồng” của HAGL lên tiếng về tương lai

Trần Gia Bảo lên tiếng về tương lai sau chiến thắng của HAGL

Trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn, tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo để lại dấu ấn với pha kiến tạo giúp Marinos Lucas ấn định tỷ số. Chiến thắng này giúp đội bóng phố núi chấm dứt chuỗi trận toàn thua đầu mùa và giành 3 điểm đầu tiên tại V-League 2026/2027.

Gia Bảo bày tỏ niềm vui sau khi cùng đồng đội giành chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay. Tiền đạo sinh năm 2008 gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội bóng trong giai đoạn khó khăn.

Gia Bảo thi đấu nỗ lực trong trận thắng 3-0 của HAGL trước Đà Nẵng (Ảnh: VPF).

“Đầu tiên, tôi xin dành tặng chiến thắng này cho người hâm mộ. Cảm ơn những người đã luôn đồng hành cùng đội bóng qua những giai đoạn khó khăn. Thời gian vừa qua, đội bóng trải qua một số trận thua và mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi thấy tất cả mọi người, từ các thầy, ban lãnh đạo đến các cầu thủ, đều nỗ lực sửa chữa sai sót, cải thiện chuyên môn để giúp đội bóng thi đấu tốt hơn”, Gia Bảo chia sẻ.

Thời gian gần đây, tương lai của Gia Bảo thu hút sự chú ý khi xuất hiện tin đồn anh có thể chuyển sang khoác áo CLB CAHN. Trước những thông tin này, tiền đạo trẻ khẳng định anh vẫn tập trung hoàn toàn cho HAGL.

“Hiện tại, tôi vẫn tập trung vào chuyên môn, tập trung vào CLB Hoàng Anh Gia Lai và cố gắng thi đấu tốt nhất để mang về những chiến thắng, cống hiến cho câu lạc bộ. Tương lai thì chúng ta không thể nói trước, nhưng hiện tại tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, chiến đấu trên sân và cùng HAGL trải qua từng giai đoạn”, Gia Bảo nhấn mạnh.

Khép lại chia sẻ, tiền đạo trẻ thay mặt ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cổ vũ cũng như theo dõi trận đấu qua màn ảnh nhỏ. Gia Bảo khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, thi đấu tốt để mang đến những trận cầu hấp dẫn cho khán giả.

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