Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL thoát khỏi vị trí "đội sổ"

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HAGL gây bất ngờ trong loạt trận vòng 3 V-League 2026/2027 khi thắng đậm Đà Nẵng 3-0. Những người lập công cho đội bóng phố Núi ở trận này đều là các ngoại binh gồm Luann Augusto (39'), Robson Reis (53') và Matheus Lucas (65').

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HAGL tại V-League 2026/2027 sau khi thua cả 2 vòng đầu tiên. Màn trình diễn bùng nổ trước Đà Nẵng giúp HAGL thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và tạm vươn lên đứng thứ 12 tại V-League.

Đồng Nai rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau 3 trận toàn thua. Trong khi đó, Hà Nội FC rơi xuống đứng áp chót nhưng vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí sau vòng 3 khi sẽ gặp Bắc Ninh FC ở loạt trận ngày 11/10.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau loạt trận ngày 10/10

Ninh Bình tạm thời vươn lên đứng nhì bảng sau trận hòa Nam Định 1-1. Đội bóng cố đô hiện có 7 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn có nguy cơ bị SLNA (đứng thứ 3 với 6 điểm) vượt mặt. Trong khi đó, Nam Định đang đứng thứ 6 với 4 điểm.

Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 4 với 6 điểm, sau khi thắng Hải Phòng FC 2-1. Trong khi đó, Hải Phòng FC đang đứng thứ 11 với 3 điểm.

Ở loạt trận ngày 11/10, SLNA sẽ tiếp đón CLB CA TP.HCM lúc 18h00 và Hà Nội FC sẽ chạm trán Bắc Ninh FC lúc 19h15.