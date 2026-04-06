Thể Công - Viettel đề nghị mời trọng tài ngoại ở cả 2 trận đấu gặp Ninh Bình

Thứ Hai, 11:58, 06/04/2026
VOV.VN - Thể Công - Viettel tiếp tục có văn bản đề nghị mời trọng tài quốc tế điều hành cả 2 trận đấu gặp Ninh Bình trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2025/2026 và bán kết Cúp Quốc gia 2026.

Theo đó, ngày 3/4, CLB Thể Công - Viettel đã có công văn gửi Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc mời trọng tài quốc tế người nước ngoài điều hành các trận đấu quan trọng. Theo đó, 2 trận đấu mà Thể Công - Viettel đề xuất là các trận gặp CLB Ninh Bình: trận đấu vòng 21 V-League 2025/2026 và trận đấu bán kết Cúp Quốc gia ngày 11/6/2026.

the cong - viettel de nghi moi trong tai ngoai o ca 2 tran dau gap ninh binh hinh anh 1
Ảnh: trận đấu ngày 5/4/2026 giữa SLNA và CLB Thể Công - Viettel xuất hiện tình huống gây tranh cãi khi bàn thắng của Lucao không được trọng tài công nhận.

Trong văn bản này nêu rõ: “Đây là các trận đấu có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc và cơ hội cạnh tranh danh hiệu của các đội bóng. Nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch trong công tác điều hành trận đấu, đồng thời nâng cao uy tín, chất lượng chuyên môn của giải đấu, CLB Thể Công - Viettel trân trọng đề xuất Công ty VPF: cử tổ trọng tài quốc tế người nước ngoài (trọng tài chính, trọng tài VAR và các trợ lý nếu có) tham gia điều hành hai trận đấu nêu trên”.

Hiện Thể Công - Viettel đang đợi phản hồi từ phía VPF. Đây không phải lần đầu tiên Thể Công - Viettel đề xuất mời trọng tài ngoại. Lần gần nhất, ngày 18/11/2025, Thể Công - Viettel cũng đã có công văn đề xuất về việc mời trọng tài quốc tế người nước ngoài tuy nhiên không được chấp thuận.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia
Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

Thắng Bắc Ninh trong thế hơn người, Thể Công Viettel vào bán kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Lucao ghi bàn thắng duy nhất giúp Thể Công Viettel giành chiến thắng 1-0 ở tứ kết Cúp Quốc gia 2025/2026 trong ngày Lê Văn Hà của Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ.

