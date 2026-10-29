Thể Công Viettel nhận khoản tiền lớn từ AFC dù có bị loại ở Cúp C2 châu Á

Thể Công Viettel phải nhận thất bại nặng nề 0-5 trước Seoul FC ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27 tối 28/10. Dù được chơi trên sân nhà, đội bóng của HLV Velizar Popov để thủng lưới 4 bàn trong hiệp một và nhận thêm bàn thua ngay đầu hiệp hai.

Thể Công Viettel thua đậm FC Seoul ở Cúp C2 châu Á 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Ngay cả khi chơi hơn người từ phút 66, Thể Công Viettel vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự. Kết quả này khiến đội bóng áo lính rơi xuống cuối bảng E với chỉ 1 điểm sau 3 trận, đồng thời đối mặt nguy cơ lớn không thể giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Dù thành tích đáng thất vọng, Thể Công Viettel vẫn có khoản thu đáng kể từ AFC khi tham dự giải đấu châu lục. Cụ thể, đội bóng áo lính sẽ nhận 300.000 USD tiền thưởng khi góp mặt tại Cúp C2 châu Á 2026/27, kể cả trong trường hợp không thể vượt qua vòng bảng.

Khoản tiền này phần nào mang đến tín hiệu tích cực giữa giai đoạn khó khăn của thầy trò HLV Popov. Thể Công Viettel đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 5 thất bại gần nhất, khiến áp lực dành cho nhà cầm quân người Bulgaria ngày càng lớn.

Áp lực dành cho HLV Velizar Popov đang rất lớn sau chuỗi kết quả không tốt của Thể Công Viettel (Ảnh: Hoài Thương)

Bài toán trước mắt của Thể Công Viettel là vực dậy tinh thần, củng cố hàng phòng ngự và cải thiện hiệu quả tấn công. Tương lai của chiến lược gia người Bulgaria vì thế trở thành vấn đề đáng chú ý trong thời gian tới, dù chưa thể kết luận về khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Theo lịch thi đấu, Thể Công Viettel sẽ làm khách trên sân Nam Định lúc 18h00 ngày 31/10 tại vòng 6 V-League 2026/27, trước khi gặp FC Seoul lúc 17h00 ngày 4/11 (giờ Việt Nam) ở lượt trận thứ 4 bảng E Cúp C2 châu Á 2026/27.