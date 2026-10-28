Kết quả cúp C2 châu Á hôm nay 28/10: Thể Công Viettel thua đậm đội bóng Hàn Quốc

21:11

Chạm trán đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng K-League, Thể Công Viettel gặp rất nhiều khó khăn. Ngay ở phút thứ 8, Seoul FC đã có bàn mở tỉ số nhờ pha dứt điểm của Moon Seon Min.

Trong hiệp một, Seoul FC là đội kiểm soát thế trận rồi ghi thêm ba bàn thắng nhờ công của Anderson Oliveira, Hwang Do Yun và Cho Young Wook. Tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất của Thể Công Viettel là pha lốp bóng đi xọt xà ngang trong gang tấc của Trung Hiếu trong thời gian bù giờ cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Seoul FC vẫn là đội chơi tốt hơn. Leonardo Ruiz ghi bàn thắng thứ 5 cho đội bóng Hàn Quốc ở phút 54. Đến phút 66, Seoul FC chỉ còn chơi với 10 người khi Yazan Al Arab nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân.

Trong thời gian còn lại, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC.