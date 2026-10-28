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Kết quả cúp C2 châu Á hôm nay 28/10: Thể Công Viettel thua đậm đội bóng Hàn Quốc

Thứ Tư, 21:15, 28/10/2026
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VOV.VN - Kết quả cúp C2 châu Á hôm nay 28/10 nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel để thua đậm trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Seoul FC.

Kết quả cúp C2 châu Á hôm nay 28/10 nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel để thua đậm trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Seoul FC.

21:11

Chạm trán đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng K-League, Thể Công Viettel gặp rất nhiều khó khăn. Ngay ở phút thứ 8, Seoul FC đã có bàn mở tỉ số nhờ pha dứt điểm của Moon Seon Min.

Trong hiệp một, Seoul FC là đội kiểm soát thế trận rồi ghi thêm ba bàn thắng nhờ công của Anderson Oliveira, Hwang Do Yun và Cho Young Wook. Tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất của Thể Công Viettel là pha lốp bóng đi xọt xà ngang trong gang tấc của Trung Hiếu trong thời gian bù giờ cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Seoul FC vẫn là đội chơi tốt hơn. Leonardo Ruiz  ghi bàn thắng thứ 5 cho đội bóng Hàn Quốc ở phút 54. Đến phút 66, Seoul FC chỉ còn chơi với 10 người khi Yazan Al Arab nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ rời sân.

Trong thời gian còn lại, Thể Công Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC.

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10:14

Màn so tài giữa Thể Công Viettel vs Seoul FC (Hàn Quốc) được đánh giá là cơ hội để một trong hai đội giành được chiến thắng đầu tiên tại cúp C2 châu Á mùa này. Thể Công Viettel mới giành được 1 điểm sau hai trận đấu vòng bảng, trong khi thành tích của Seoul FC còn đáng ngại hơn khi trải qua hai thất bại liên tiếp.

Trên thực tế, Seoul FC là một tập thể mạnh khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng K-League. Tuy nhiên với việc tập trung đua vô địch để giành vé dự cúp C1 châu Á mùa sau, Seoul FC dường như không thực sự mặn mà ở đấu trường C2 châu Á.

Chỉ ba ngày sau chuyến làm khách của Thể Công Viettel, Seoul FC sẽ tiếp đón Incheon United tại K-League. Điều đó khiến Seoul FC sẽ phải cân nhắc để giữ sức cho các trụ cột. Đây cũng là cơ hội để Thể Công Viettel có được chiến thắng đầu tiên tại cúp C2 châu Á mùa này.

10:15
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10:16
18:10

Các cầu thủ Thể Công Viettel đã đến sân để chuẩn bị cho trận đấu với Seoul FC (Ảnh: Thể Công Viettel)

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18:32
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Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs Seoul.
19:15

Trận đấu bắt đầu! Seoul FC là đội giao bóng trước.

19:18

3': Nguy hiểm! Từ đường mớm bóng của đồng đội, Babec tung ra cú sút ngay từ sát vòng cấm nhưng bóng đi cao so với khung thành Thể Công Viettel.

19:21

6': Không được! Rimario thử sức với cú sút xa từ khoảng cách gần 30 mét nhưng bóng đi nhẹ và chệch khung thành Seoul FC.

19:25

8': VÀOOOOO !!!!! Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Anderson Oliveira băng xuống rất nhanh rồi chuyền vào để Moon Seon Min thoải mái dứt điểm trong vòng cấm mang về bàn thắng. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-1 Seoul FC.

19:26
19:27
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Seoul FC ghi bàn mở tỉ số (Ảnh: Đức Minh)
19:29

13': Nguy hiểm! Cho Young Wook đi bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm sệt chéo góc nhưng thủ thành Văn Việt kịp thời đổ người bắt gọn bóng.

19:32

16': Không có phạt đền! Romario ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ bên phía Seoul FC.

19:34

19': Nguy hiểm! Từ tình huống bóng hai, Văn Tú hãm bóng bằng ngực ở ngoài vòng cấm rồi dứt điểm ngay nhưng bóng đi không trúng khung thành Seoul FC.

19:35
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Ảnh: Hoài Thương
19:37

21': VÀOOOOO !!!!! Anderson Oliveira hãm bóng bằng ngực đẩy bóng một nhịp trong vòng cấm rồi dứt điểm nhanh vào góc cao khung thành khiến thủ thành Văn Việt không thể cản phá. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-2 Seoul FC.

19:41

26': Không được! Seoul FC có tình huống treo bóng từ vị trí phạt góc nhưng các cầu thủ Thể Công Viettel đã phá bóng ra.

19:42
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Anderson Oliveira ghi bàn nhân đôi cách biệt (Ảnh: Đức Minh)
19:47

30': VÀOOOOOO !!!! Bóng được tạt về cột hai để Leonardo Ruiz đánh đầu chuyền cho Hwang Do Yun băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn. Tỉ số của trận đấu là Thể Công Viettel 0-3 Seoul FC.

19:51

35': VÀOOOOO !!!!! Moon Seon Min băng xuống ở cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm để Cho Young Wook thoải mái dứt điểm ghi bàn. Tỉ số trận đấu là Thể Công Viettel 0-4 Seoul FC.

19:51
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19:53
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Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Đức Minh)
19:54

37': Bóng dội xà ngang! Leonardo Ruiz dứt điểm vào góc gần nhưng bóng đập trúng xà ngang Thể Công Viettel.

19:58

42': Nguy hiểm! Seoul FC có tình huống phối hợp trong vòng cấm để Cho Young Wook dứt điểm cận thành nhưng thủ thành Văn Việt đã kịp thời băng ra khép góc cản phá.

20:00

45': Bù giờ! Hiệp một có 2 phút bù giờ.

20:01

45+1': Không vào! Tận dụng sai lầm của cầu thủ đối phương, Trung Hiếu băng vào lốp bóng qua đầu thủ môn Seoul FC nhưng bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

20:03

Hiệp một kết thúc! Tỉ số của trận đấu đang là Thể Công Viettel 0-4 Seoul FC.

20:03
20:05
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Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trước Seoul FC (Ảnh: Hoài Thương)
20:18

Hiệp hai bắt đầu!

20:20

47': Không vào! Từ đường chuyền của Triệu Việt Hưng, Văn Tú băng vào dứt điểm từ sát vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.

20:24

51': Nguy hiểm! Cheon Seong Hoon hãm bóng bằng ngực trong vòng cấm nhưng ở tình huống dứt điểm đối mặt, cầu thủ này sút không trúng tâm bóng tạo điều kiện cho Văn Việt bắt gọn.

20:28

54': VÀOOOOO !!!!! Babec căng ngang để Leonardo Ruiz xử lý khéo léo, xoay người dứt điểm nhanh cận thành mang về bàn thắng. Tỉ số trận đấu là Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC.

20:29
20:33
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Ảnh: Đức Minh
20:33

60': Thay người! Doãn Ngọc Tân vào sân thay Đinh Viết Tú. 

20:35

62': Không vào! Wesley Nata dứt điểm góc hẹp đầy nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc.

20:39

66': Thẻ đỏ! Yazan Al Arab phạm lỗi với Khuất Văn Khang và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ. Seoul FC chỉ còn chơi với 10 người.

20:43
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Ảnh: Hoài Thương
20:43

68': Nguy hiểm! Lucas xoay người dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Seoul FC.

20:46

73': Gây sức ép! Thể Công Viettel đẩy cao đội hình khi chơi hơn người để tìm kiếm bàn thắng nhưng Seoul FC vẫn đang chơi đầy kỷ luật.

20:50

78': Không vào! Nhận bóng trước vòng cấm, Hernandes tung ra cú sút căng nhưng thủ thành Baek Jong Beom bay người cản phá cứu thua cho Seoul FC.

20:51
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Seoul FC chỉ còn chơi với 10 người (Ảnh: Hoài Thương)
20:55

82': Thẻ vàng! Hoàng Minh nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Cheon Seong Hoon.

21:00

87': Không được! Thể Công Viettel nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa thành công.

21:02

90': Đánh đầu! Phan Tuấn Tài có pha tạt bóng để Ribamar bật cao đánh đầu nhưng bóng đến đúng vị trí của thủ thành Baek Jong Beom.

21:11

Trận đấu kết thúc! Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Thể Công Viettel 0-5 Seoul FC.

Như Đạt/VOV.VN
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