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Bảng xếp hạng cúp C2 châu Á mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó

Thứ Năm, 05:45, 29/10/2026
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VOV.VN - Thể Công Viettel sau trận thua đậm Seoul FC đang rơi vào tình thế rất khó khăn trong bảng xếp hạng cúp C2 châu Á 2026/27.

Bảng xếp hạng cúp C2 châu Á mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau trận thua đậm của Thể Công Viettel trước Seoul FC (Hàn Quốc). Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Thể Công Viettel nhanh chóng để thủng lưới 4 bàn chỉ trong hiệp một.

Ngay đầu hiệp hai, Seoul FC nhanh chóng ghi bàn thắng thứ năm. Dù chơi hơn người từ phút 66, Thể Công Viettel vẫn không thể ghi bàn vào lưới đối thủ, qua đó đón nhận thất bại 0-5 trước Seoul FC.

Thất bại này khiến Thể Công Viettel rơi xuống vị trí cuối bảng với chỉ 1 điểm sau ba trận đã đấu. Điều đó khiến thầy trò HLV Velizar Popov còn rất ít cơ hội để cạnh tranh hai vị trí đầu bảng nhằm tiến vào vòng loại trực tiếp cúp C2 châu Á 2026/27.

bang xep hang cup c2 chau A moi nhat the cong viettel gap kho hinh anh 1
bang xep hang cup c2 chau A moi nhat the cong viettel gap kho hinh anh 2
Bảng xếp hạng cúp C2 châu Á 2026/27 mới nhất.
PV/VOV.VN
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