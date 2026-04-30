Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài

Thứ Năm, 08:39, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Arteta không hài lòng với quyết định của trọng tài về cách sử dụng VAR trong trận bán kết cúp C1 châu Âu. 

Trận bán kết cúp C1 châu Âu lượt đi giữa Arsenal và Atletico Madrid diễn ra đầy kịch tính, đặc biệt là những tình huống tranh cãi liên quan đến VAR. Cả hai bàn thắng trong trận đấu này đều đến từ những pha tham khảo VAR, sau đó trọng tài cho mỗi đội được hưởng một quả phạt đền.

Tuy nhiên đến phút 81, Eze ngã trong vòng cấm trong pha va chạm với Hancko. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tác động của Hancko là không đủ để thổi phạt đền. Điều đó khiến Arsenal bày tỏ sự không hài lòng.

arsenal hoa atletico madrid, hlv arteta phan ung voi quyet dinh cua trong tai hinh anh 1
HLV Arteta không hài lòng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, HLV Arteta cũng cho rằng tình huống Arsenal bị thổi phạt đền vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm. HLV Arteta cho rằng trận đấu giữa PSG vs Bayern Munich trước đó cũng có tình huống tương tự nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Arteta chia sẻ: “Quyết định được đưa ra sau một khoảng thời gian, trọng tài đã xem lại tình huống 13 lần, rất rõ ràng. Hiển nhiên là chúng tôi không hài lòng về điều đó”.

“Tôi không ở đây để phán xét, đó là quy trình của các trọng tài. Quyết định được đưa ra rất rõ ràng. Tốt thôi, họ tuân thủ bởi đó là luật. Vậy việc huấn luyện viên và các cầu thủ chấp nhận hay không có ý nghĩa gì?”

HLV Arteta cũng nhấn mạnh Arsenal cần gác lại kết quả vừa qua để tập trung cho những trận đấu phía trước. Arsenal sẽ có hai trận đấu trên sân nhà lần lượt gặp Fulham tại ngoại hạng Anh, cũng như gặp lại Atletico Madrid trong trận bán kết lượt về.

Như Đạt/VOV.VN
Lịch thi đấu bán kết lượt về cúp C1 châu Âu 2025/26
Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ
Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được tận hưởng trọn vẹn những trận đấu kịch tính trong dịp nghỉ lễ.

Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ

Bóng đá Việt Nam sôi động trong dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được tận hưởng trọn vẹn những trận đấu kịch tính trong dịp nghỉ lễ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4: Hai trận bán kết kịch tính
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4: Hai trận bán kết kịch tính

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4 nhận được sự chú ý với 2 trận bán kết lượt đi tại Cúp C2 châu Âu 2025/26.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4: Hai trận bán kết kịch tính

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4: Hai trận bán kết kịch tính

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/4 nhận được sự chú ý với 2 trận bán kết lượt đi tại Cúp C2 châu Âu 2025/26.

