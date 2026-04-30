Arsenal hoà Atletico Madrid, HLV Arteta phản ứng với quyết định của trọng tài

Trận bán kết cúp C1 châu Âu lượt đi giữa Arsenal và Atletico Madrid diễn ra đầy kịch tính, đặc biệt là những tình huống tranh cãi liên quan đến VAR. Cả hai bàn thắng trong trận đấu này đều đến từ những pha tham khảo VAR, sau đó trọng tài cho mỗi đội được hưởng một quả phạt đền.

Tuy nhiên đến phút 81, Eze ngã trong vòng cấm trong pha va chạm với Hancko. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tác động của Hancko là không đủ để thổi phạt đền. Điều đó khiến Arsenal bày tỏ sự không hài lòng.

HLV Arteta không hài lòng với quyết định của trọng tài (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, HLV Arteta cũng cho rằng tình huống Arsenal bị thổi phạt đền vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm. HLV Arteta cho rằng trận đấu giữa PSG vs Bayern Munich trước đó cũng có tình huống tương tự nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Arteta chia sẻ: “Quyết định được đưa ra sau một khoảng thời gian, trọng tài đã xem lại tình huống 13 lần, rất rõ ràng. Hiển nhiên là chúng tôi không hài lòng về điều đó”.

“Tôi không ở đây để phán xét, đó là quy trình của các trọng tài. Quyết định được đưa ra rất rõ ràng. Tốt thôi, họ tuân thủ bởi đó là luật. Vậy việc huấn luyện viên và các cầu thủ chấp nhận hay không có ý nghĩa gì?”

HLV Arteta cũng nhấn mạnh Arsenal cần gác lại kết quả vừa qua để tập trung cho những trận đấu phía trước. Arsenal sẽ có hai trận đấu trên sân nhà lần lượt gặp Fulham tại ngoại hạng Anh, cũng như gặp lại Atletico Madrid trong trận bán kết lượt về.