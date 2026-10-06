Quảng Ninh tìm sản phẩm khác biệt để giữ chân du khách

Quảng Ninh hiện có hơn 1.300 cơ sở lưu trú gần 33.000 phòng; hơn 100 tàu lưu trú với gần 2.000 phòng; hơn 210 doanh nghiệp lữ hành và gần 2.500 hướng dẫn viên được cấp thẻ. Cùng với một khu du lịch quốc gia và 89 điểm du lịch đã được công bố, hệ thống này tạo nền tảng để địa phương phát triển nhiều dòng sản phẩm, từ tham quan di sản, nghỉ dưỡng biển đảo đến hội nghị, hội thảo và sự kiện.

Riêng phân khúc MICE, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã có phòng họp tiêu chuẩn quốc tế, không gian tổ chức sự kiện có thể đón từ các đoàn khách quy mô lớn. Đây là nhóm khách sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ như lưu trú, ăn uống, hội họp, vận chuyển và tham quan. Nhưng một hội nghị tổ chức tại Quảng Ninh chỉ tạo thêm giá trị cho điểm đến khi phần thời gian ngoài phòng họp được kết nối với những trải nghiệm đủ hấp dẫn.

Khu vực Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh rực rỡ về đêm. Đây là khu vực ven bờ vịnh Hạ Long có nhiều dịch vụ phát triển về đêm tại Quảng Ninh.

Bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội (Hanoi Tourism) cho rằng thay vì các địa bàn cùng phát triển những sản phẩm tương tự, mỗi xã, phường hoặc trung tâm du lịch cần xác định một trải nghiệm riêng để bổ sung cho hành trình chung của Quảng Ninh. Để những “mảnh ghép” trở thành sản phẩm du lịch thu hút được du khách, cần xác định rõ tuyến đi, thời lượng, dịch vụ đi kèm và đơn vị vận hành... Bởi một sản phẩm riêng lẻ có thể tạo sự chú ý, nhưng một hành trình mang tính kết nối mới có khả năng kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

"Nên xây dựng một chương trình du lịch đặc thù của Quảng Ninh, trong đó mỗi xã, phường, có một sản phẩm khác biệt không cạnh tranh hay trùng lặp với nhau, qua đó, mỗi địa bàn sẽ trở thành một mảnh ghép trong bức tranh du lịch chung, khiến du khách có thể quay lại nhiều lần mà không cảm thấy nhàm chán, thậm chí có thể lưu trú nhiều ngày tại Quảng Ninh mà không bị tâm lý nhàm chán", bà Nhữ Thị Ngần cho biết.

Thành phố Quảng Ninh có vịnh Hạ Long, cụm danh thắng Yên Tử cùng hệ thống di tích, biển đảo, sinh thái và nghỉ dưỡng phong phú; nhiều tổ hợp vui chơi, khách sạn chất lượng cao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Dù vậy, các dịch vụ chưa phải lúc nào cũng được kết nối thành một hành trình thống nhất. Hoạt động quảng bá, xúc tiến và xây dựng sản phẩm còn có lúc phân tán, mỗi đơn vị tập trung bán phần dịch vụ của mình.

Các doanh nghiệp hoạt động du lịch tại Quảng Ninh mong muốn có thêm các dịch vụ khác biệt, độc đáo về đêm trên vịnh Hạ Long.

Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc Kinh doanh Khối Giải trí nghỉ dưỡng, Tập đoàn Sun Group, chính quyền địa phương cần giữ vai trò điều phối, tạo không gian để doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận tải, hàng không và các điểm dịch vụ cùng xây dựng sản phẩm: "Đề xuất chính quyền địa phương sẽ là đầu tàu đứng ra kết nối các doanh nghiệp, từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các đơn vị lưu trú, hàng không, vận tải, để cùng xây dựng một hệ sinh thái du lịch với đầy đủ hành trình trải nghiệm cho khách hàng. Chúng ta cần có một chương trình xúc tiến điểm đến bài bản, tạo ra hành trình đủ sức hấp dẫn để khi rời Quảng Ninh, du khách vẫn nhớ đến và mong muốn quay trở lại".

Liên kết không chỉ là cùng xuất hiện trong một chương trình quảng bá. Các đơn vị cần thống nhất lịch sự kiện, thông tin sản phẩm, phương thức đặt dịch vụ và chính sách bán hàng để du khách có thể mua một hành trình trọn vẹn, thay vì tự ghép từng chặng. Một khoảng trống khác là sản phẩm du lịch ban đêm trên vịnh Hạ Long. Hiện nay, các hoạt động về đêm chủ yếu tập trung ở khu vực ven bờ, trong khi khách nghỉ đêm trên vịnh chưa có nhiều lựa chọn trải nghiệm ngoài dịch vụ lưu trú trên tàu. Nếu được tổ chức phù hợp, văn hóa bản địa, nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn có thể tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam gợi mở việc nghiên cứu các chương trình biểu diễn có tính nhận diện gắn với không gian di sản: "Vịnh Hạ Long rất đẹp nhưng chưa có nhiều sản phẩm độc đáo. Tôi rất mong muốn có những show diễn trên vịnh, chẳng hạn đưa múa rối nước, hát giao duyên hoặc trình diễn ánh sáng trên vịnh để phục vụ khách trên các tàu nghỉ đêm. Những sản phẩm đặc sắc, xứng tầm như vậy mới có thể tạo sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh về đêm, giữ chân du khách, khuyến khích họ chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại".

Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu năm 2026 đón khoảng 23 triệu lượt khách, tổng doanh thu khoảng 71.000 tỷ đồng.

Du lịch là lĩnh vực kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy tiêu dùng, mở rộng thị trường dịch vụ, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Với thành phố Quảng Ninh, việc xây dựng được sản phẩm du lịch riêng cho từng địa bàn, kết nối hệ sinh thái dịch vụ; chuyển mạnh du lịch từ tăng trưởng về số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng còn góp phần tạo động lực phát triển thương mại, giao thông, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm... góp phần để du lịch Việt Nam phát triển bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.