Chạy vì trái tim 2026: Triệu nhịp đập từ vạn bước chân

Đây là mùa thứ 12 của giải chạy, tiếp tục hướng tới mục tiêu gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giải năm nay mang thông điệp “Triệu nhịp đập từ vạn bước chân”, dự kiến diễn ra ngày 6/12 tại Công viên Yên Sở.

Hành trình 12 năm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim

Run For The Heart - Chạy vì trái tim được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Sau 11 mùa giải, chương trình cho biết đã huy động hơn 51 tỷ đồng, hỗ trợ phẫu thuật tim cho hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng năm 2025, giải chạy quyên góp hơn 7 tỷ đồng, hỗ trợ chi phí điều trị cho 140 trẻ em trên cả nước.

Nguồn kinh phí từ chương trình được chuyển tới Quỹ Nhịp Tim Việt Nam để hỗ trợ chi phí phẫu thuật và các khoản liên quan cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình Nhịp Tim Việt Nam cũng triển khai các hoạt động hỗ trợ trước và sau phẫu thuật, trong đó có chi phí đi lại, tái khám, dinh dưỡng và học bổng cho một số trường hợp.

Ông James Lai Siaw Pin, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam khẳng định, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở những trường hợp trẻ em được hỗ trợ điều trị.

Phát biểu tại sự kiện, ông James Lai Siaw Pin, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, cho biết giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số lượng người tham gia mà còn ở những trường hợp trẻ em được hỗ trợ điều trị. Theo ông, việc giúp các em có cơ hội phục hồi sức khỏe tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, trưởng thành và phát triển trong tương lai.

“Giá trị thực sự của Chạy vì trái tim không chỉ được đo đếm bằng số lượng người tham gia chạy, mà còn ở hàng ngàn cuộc đời trẻ thơ đã được trao cơ hội thứ hai”, ông James Lai Siaw Pin chia sẻ.

Giải chạy dự kiến tổ chức ngày 6/12

Theo đại diện ban tổ chức, Run For The Heart - Chạy vì trái tim 2026 dự kiến thu hút hàng nghìn người tham gia. Các cự ly được công bố gồm 2 km, 5 km và 10 km, cùng nội dung 2 km dành cho người tham gia chạy cùng gia đình và thú cưng.

Sự kiện dự kiến diễn ra ngày 6/12/2026 tại Công viên Yên Sở, Gamuda City, Hà Nội. Công tác chuẩn bị đang được triển khai để phục vụ giải chạy.

Giải dự kiến diễn ra ngày 6/12/2026 tại Công viên Yên Sở.

Sau 11 mùa tổ chức, Run For The Heart – Chạy vì trái tTim tiếp tục duy trì mô hình kết hợp hoạt động thể thao cộng đồng với gây quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo số liệu ban tổ chức công bố, chương trình đã huy động hơn 51 tỷ đồng trong 11 mùa, hỗ trợ hàng nghìn trẻ em được phẫu thuật tim.