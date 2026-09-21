Cháy nhà trên phố Trần Vĩ, Hà Nội, giải cứu 5 người mắc kẹt bên trong

Vào khoảng 8h30 ngày 21/9, người dân sinh sống trên phố Trần Vĩ bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên từ tầng 2 căn nhà số 24. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa phát triển mạnh, kèm theo khói đen bao phủ các khu vực bên trong căn nhà.

Nơi xảy ra vụ cháy.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, người dân xung quanh lập tức hô hoán, tìm cách thông báo cho những người đang ở trong nhà. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, khói dày đặc, việc tiếp cận từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn. 5 người bên trong căn nhà bị mắc kẹt, đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lửa và khói độc.

Trong tình huống khẩn cấp, người dân tại các nhà liền kề đã nhanh chóng sử dụng nguồn nước tại chỗ, tổ chức phun nước vào khu vực cháy từ cả phía trước và phía sau căn nhà. Hoạt động này góp phần hạn chế sự phát triển của ngọn lửa, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng khi tiếp cận hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 đến hiện trường

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời tổ chức tìm kiếm, tiếp cận những người đang mắc kẹt bên trong căn nhà. Trong điều kiện khói bao phủ, nhiệt độ cao, lực lượng làm nhiệm vụ từng bước tiếp cận khu vực có người mắc kẹt. Cùng với đó, người dân sinh sống tại các căn nhà kế bên tích cực phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng cứu hộ triển khai phương tiện và tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát giải cứu và đưa người bị nạn được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hiếu Trần

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, 5 người mắc kẹt lần lượt được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức xử lý hiện trường, đồng thời xác minh nguyên nhân và thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Vụ cháy nhà phố Trần Vĩ một lần nữa cho thấy diễn biến hỏa hoạn tại các khu dân cư có thể thay đổi rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa và khói có thể bao phủ các tầng, khiến người bên trong mất phương hướng, gặp khó khăn trong việc tự thoát nạn.

Đáng chú ý, trong vụ cháy này, sự chủ động của người dân tại khu vực xảy ra hỏa hoạn đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng ngay từ những phút đầu. Việc phát hiện đám cháy, hô hoán cảnh báo và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ giúp hạn chế phần nào diễn biến của vụ cháy, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai nhiệm vụ.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trong ngôi nhà. Ảnh: Hiểu Trần

Tuy nhiên, khi đám cháy đã phát triển mạnh và có người mắc kẹt, việc tổ chức chữa cháy, cứu nạn phải được tiến hành nhanh chóng, chính xác. Mỗi phút chậm trễ đều có thể làm gia tăng nguy cơ đối với tính mạng của những người đang mắc kẹt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện cháy cần nhanh chóng hô hoán, báo động cho những người xung quanh, gọi lực lượng PCCC và CNCH, đồng thời chỉ sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khi bảo đảm an toàn. Người dân tuyệt đối không tự ý lao vào khu vực có lửa, khói dày đặc nếu không có trang bị và kỹ năng phù hợp.