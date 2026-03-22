Cúp xe đạp HTV 2026: Hành trình 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM – "Non sông liền một dải" gồm 25 chặng, với tổng lộ trình 2.745 km. Các vận động viên sẽ thi đấu chặng đầu tiên vào ngày 3/4 tại tỉnh Phú Thọ – vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, sau đó đi qua các tỉnh, thành: Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh và về đích vào trưa 30/4 trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Giải lần thứ 38 có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong toàn bộ lộ trình thi đấu, các vận động viên sẽ phải chinh phục 7 ngọn đèo lớn. Trong đó, tâm điểm là đèo Khánh Lê (từ phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng), dài 33km, cao 1.500m so với mực nước biển, với nhiều khúc cua hiểm trở. Đây là chặng có ý nghĩa quan trọng, quyết định các thứ hạng cao của giải đua năm nay.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã nhận được đăng ký thi đấu của 16 đội đua, đến từ các câu lạc bộ xe đạp mạnh của nhiều tỉnh, thành, ngành trong cả nước, với các tuyển thủ thuộc đội tuyển xe đạp quốc gia. Cuộc đua năm nay còn có sự góp mặt của 13 ngoại binh đến từ Nga, Belarus, Italia, Colombia, Rwanda, Ba Lan, Ethiopia…

Áo vàng chung cuộc (người dẫn đầu bảng tổng sắp) nhận 200 triệu đồng; Áo cam (tay đua Việt Nam có thứ hạng cao nhất) nhận 100 triệu đồng; Áo xanh (vua nước rút - thắng chặng nhiều nhất) nhận 50 triệu đồng; Áo đỏ (Vua leo núi) nhận 50 triệu đồng; Áo trắng (vận động viên trẻ xuất sắc nhất) nhận 30 triệu đồng. Cúp vô địch đồng đội có giá trị 100 triệu đồng; vận động viên về nhất mỗi chặng nhận 20 triệu đồng.

Các vận động viên sẽ trải qua 25 chặng đua với 2.745 km. (Ảnh: BTC)

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình TP.HCM, cho biết cuộc đua năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước vừa tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp thành công rực rỡ. Giải lần thứ 38 còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng mạng xã hội của HTV, năm nay, 25 chặng đua sẽ được phát trực tiếp trên sóng phát thanh kênh VOH FM 92 - 92,5 MHz từ 7h đến 8h hằng ngày, đồng thời được tiếp sóng trên các đài phát thanh - truyền hình địa phương nơi đoàn đua đi qua.