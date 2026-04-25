Gần 2.500 vận động viên tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 và kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động.

Khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động Đà Nẵng

Gần 2.500 vận động viên tham gia tranh tài ở 5 môn thi đấu: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, Pickleball và kéo co. Đây là Hội thao có số người tham gia đông nhất kể từ sau khi hợp nhất Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Hội thao diễn ra từ nay đến hết tháng 5/2026. Các trận thi đấu vòng loại được tổ chức tại hai khu vực (trung tâm và phía nam thành phố).

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức trao hơn 1.000 suất quà tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” tặng đoàn viên khó khăn về nhà ở; tổ chức phiên chợ công nhân lưu động cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng giá ưu đãi. Phiên chợ công nhân lưu động cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng giá ưu đãi.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động sau khi sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động tạo một sân chơi cũng như thiết thực chào mừng 140 năm ngày Quốc tế lao động và dịp để chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Trong Tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực hơn cho người lao động, qua đó giảm bớt phần gánh nặng đến đời sống của người lao động”.