Đà Nẵng kết nối hơn 41.000 vị trí việc làm đến người lao động

Tại ngày hội việc làm, 200 doanh nghiệp tham gia đã tuyển dụng hơn 41.000 lao động. Các nhóm ngành nghề chủ yếu là du lịch, dịch vụ, tài chính ngân hàng, logistics, y tế, kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho sinh viên và người lao động

Ngày hội việc làm lần này tạo thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là sinh viên tiếp cận thông tin tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp về tìm kiếm việc làm phù hợp.

Tư vấn việc làm cho sinh viên và người lao động

Nhiều sinh viên đăng ký việc làm tại ngày hội

Ông Trần Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng tăng cao.

“Từ đầu năm đến nay thị trường lao động có sự cạnh tranh rất lớn, người lao động có nhiều sự lựa chọn nên việc tuyển chọn trong quý I ít lại. Đầu năm đến giờ các đơn hàng ở các doanh nghiệp có tín hiệu tích cực, đơn hàng nhiều nên cần tuyển dụng nhiều lao động, đặc biệt ngành dịch vụ du lịch và thương mại. Hiện nay, sự cạnh tranh thị trường lao động đang rất lớn”, ông Trần Trung Kiên cho biết thêm.