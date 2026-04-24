Đà Nẵng phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân

Trong Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 10.000 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 1.000 suất quà đến người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

Tại Lễ phát động, Liên đoàn Lao động thành phố trao tượng trưng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tặng đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn, trao 16 “Mái ấm Công đoàn” tặng đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Để thực hiện hiệu quả Thàng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân, thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đồng thời đề ra các mục tiêu giải pháp, cụ thể nhằm giảm tỷ lệ tai nạn lao động hằng năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động; góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn, bảo đảm sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế -xã hội của thành phố.

Phát biểu tại lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trách nhiệm hơn hết là người sử dụng lao động phải đặt lên phương châm trên hết là vấn đề an toàn vệ sinh lao động và cuộc sống giải quyết những bất cấp của người công nhân. Tôi cũng mong muốn sự vào cuộc phối hợp của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương và các doanh nghiệp để chúng ta chung tay thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động trong Tháng công nhân".

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen tặng 26 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2025; Liên đoàn Lao động thành phố nhận ủy quyền trao Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2025.

Được biết, năm 2025, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 240 vụ tai nạn lao động làm 10 người chết, 38 người bị thương nặng. Tai nạn lao động xảy ra chủ yếu ở các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng.

Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn lao động là chủ sử dụng lao động và người lao động vi phạm nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.