Gần 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở Gia Lai

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, ngày chạy không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, vì một Việt Nam phát triển bền vững.

Ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, thể thao. Trải qua 80 năm với lời kêu gọi, đó luôn là kim chỉ nam cho công tác thể dục, thể thao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày chạy Olympic năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà là một đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa sâu sắc với niềm tin vì một Việt Nam mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới.

Người dân hưởng ứng giải chạy

Ban tổ chức kêu gọi các cấp, ngành, địa phương và người dân tiếp tục duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tham gia giải chạy, chị Võ Thị Kim Thủy, công tác tại bệnh viện Lao phổi cho biết: “Hôm nay là ngày chạy Olympic 2026, vì sức khỏe toàn dân vì an ninh tổ quốc, tôi rất vui và vinh dự đại diện bệnh viện Lao và phổi phường Quy Nhơn Bắc tham gia chạy sáng nay. Với tinh thần chạy vì sức khỏe vì cộng đồng tôi cũng cố gắng cống hiến hết mình”

Sau lễ phát động, đã diễn ra phần chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026, với sự tham gia của gần 3.000 người. Theo đó, lộ trình chạy xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, chạy theo hướng đến vòng xoay Nguyễn Tất Thành – Trường Chinh, sau đó quay trở lại và về đích tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, với tổng chiều dài khoảng 2 km.