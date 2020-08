Giật xế sang chỉ với Eagle ở hố bí ẩn tại Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020

Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 là giải đấu nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 2 năm ra mắt Hãng hàng không Bamboo Airways (18/8/2018 - 18/8/2020). Giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 18 - 23/8 tại FLC Golf Links Sam Son, Thanh Hóa.



Giải đấu sở hữu cơ cấu giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay, với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đặc biệt, giải Hole in One (HiO), Eagle với 20 xe hơi hạng sang cùng vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng 5 sao của Tập đoàn FLC, cùng nhiều giá trị khác đến từ các nhà tài trợ.

Điều đặc biệt tại giải Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 lần này là golfer sẽ có cơ hội giật xế hộp hạng sang chỉ nhờ cú Eagle tại một "hố bí ẩn" mà BTC chỉ công bố khi thi đấu.

Giải đấu dành cho tất cả các golfer nghiệm dư tham gia thi đấu, theo thể thức đấu gậy qua Handicap (system 36). Các golfer sẽ tranh tài trong 6 ngày thi đấu, BTC sẽ trao 87 Cup cho các golfer xuất sắc nhất các bảng A, B, C của các ngày, giải Best Gross được trao cho golfer có thành tích tốt nhất giải.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng (trái) - Phó TGĐ Hãng hàng không Bamboo Airways và ông Đỗ Việt Hùng - TGĐ Công ty FLC Biscom trao đổi với báo chí.

Địa điểm được Bamboo Airways lựa chọn để tổ chức giải đấu lần này là sân FLC Golf Links Sam Son, Thanh Hóa, trong quần thể FLC Sam Son Beach & Golf Resort. Đây là địa điểm tổ chức của hàng loạt giải golf tầm cỡ như FLC Golf Championship 2018, Artex Golf Tournament Plus 2018, FLC Vietnam Masters, FLC Group - 17th Anniversary Golf Tournament, Bamboo Airways Springs 2019, Bamboo Airways 18/8 Golf Tournament 2019...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước, BTC cũng đã lên các phương án nhằm phòng, chống dịch kỹ lưỡng từ quy định nghiêm ngặt yêu cầu tuân thủ đối với các golfer tham dự giải, cũng như lực lượng hỗ trợ golfer trong suốt quá trình tham dự giải như caddie... Theo đó, BTC cũng sẵn sàng hỗ trợ mỗi golfer 1 xe điện riêng trong quá trình thi đấu, đồng thời yêu cầu tất cả mọi người giữ khoảng cách an toàn nhất định.

Giải golf Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020 chính thức khởi tranh từ ngày 18 - 23/8 tại FLC Golf Links Sam Son, Thanh Hóa.

Thông qua giải Bamboo Airways 2 Years Take Off 2020, Bamboo Airways hi vọng sẽ đóng góp vào công cuộc khẳng định vị thế golf Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới, mang đến sân chơi chuyên nghiệp để các golfer so tài, nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm cũng như trở thành dấu ấn đẹp chào mừng kỷ niệm 2 năm ra mắt hãng./.