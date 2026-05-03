中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 1.000 người tham gia giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” 2026

Chủ Nhật, 16:22, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 3/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” 2026. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, quảng bá du lịch địa phương.

Giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham dự, trong đó hơn 400 vận động viên đăng ký tranh chấp huy chương, tranh tài ở 3 nhóm tuổi từ 30 tuổi trở xuống, 31 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên dành cho nam và nữ.

Trên cung đường 2km, xuất phát từ chân núi Đá Bia, các vận động viên chạy và leo núi trên địa hình dốc và bậc thang đá với độ cao đỉnh 706m so với mực nước biển. Núi Đá Bia không chỉ là đích đến, mà còn là biểu tượng của thử thách - nơi những người mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất sẽ khẳng định tinh thần “vượt lên chính mình, chinh phục đỉnh cao”.

hon 1.000 nguoi tham gia giai chay chinh phuc nui Da bia sky run 2026 hinh anh 1
Hơn 1000 người tham gia giải chạy leo núi Đá Bia 2026

Giải chạy chinh phục núi Đá Bia được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho người dân và du khách yêu thích môn leo núi; đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, danh thắng quốc gia núi Đá Bia, tiềm năng du lịch của địa phương và hình ảnh , con người Đắk Lắk năng động, thân thiện, nghĩa tình. Đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

hon 1.000 nguoi tham gia giai chay chinh phuc nui Da bia sky run 2026 hinh anh 2
BTC trao giải cho các vận động viên nữ nhóm tuổi từ 30 trở xuống

Kết thúc giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” năm 2026, Ban Tổ chức đã trao 18 giải nhất, nhì, ba cho 18 vận động viên nam và nữ ở 3 nhóm tuổi. Các vận động viên Lý Văn Thiểu, Lê Văn Công, Lý Văn Tịnh đạt giải nhất các nhóm tuổi dành cho nam. Các vận động viên Thái Thị Mỹ, Châu Nhất Long Phi, Trần Thị Hồng Huệ đạt giải nhất các lứa tuổi dành cho nữ.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: giải chạy Núi Đá Bia Đắk Lắk chạy leo núi du lịch Đắk Lắk giải chạy Việt Nam thể thao cộng đồng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League
Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League

VOV.VN - Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League khi đội bóng này tiếp tục không có được lực lượng mạnh nhất.

Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League

Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League

VOV.VN - Hà Nội FC nhận tin không vui trước vòng 22 V-League khi đội bóng này tiếp tục không có được lực lượng mạnh nhất.

Quang Dương lỗi hẹn chung kết APP Tour sau trải nghiệm trắc trở tại Mỹ
Quang Dương lỗi hẹn chung kết APP Tour sau trải nghiệm trắc trở tại Mỹ

VOV.VN - Quang Dương lỗi hẹn với trận chung kết nội dung đôi nam nữ tại APP Sacramento Open 2026 sau khi trải qua nhiều trắc trở trong quá trình tham dự giải đấu pickleball tại Mỹ.

Quang Dương lỗi hẹn chung kết APP Tour sau trải nghiệm trắc trở tại Mỹ

Quang Dương lỗi hẹn chung kết APP Tour sau trải nghiệm trắc trở tại Mỹ

VOV.VN - Quang Dương lỗi hẹn với trận chung kết nội dung đôi nam nữ tại APP Sacramento Open 2026 sau khi trải qua nhiều trắc trở trong quá trình tham dự giải đấu pickleball tại Mỹ.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool 3-2 và chính thức có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool, có vé dự Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 3/5: MU thắng Liverpool 3-2 và chính thức có vé dự Cúp C1 châu Âu mùa sau.

Hậu trường
Sân khấu - Điện ảnh
Làm đẹp - giảm cân
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế