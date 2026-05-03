Hơn 1.000 người tham gia giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” 2026

Giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” năm 2026 thu hút hơn 1.000 người tham dự, trong đó hơn 400 vận động viên đăng ký tranh chấp huy chương, tranh tài ở 3 nhóm tuổi từ 30 tuổi trở xuống, 31 đến 45 tuổi và từ 46 tuổi trở lên dành cho nam và nữ.

Trên cung đường 2km, xuất phát từ chân núi Đá Bia, các vận động viên chạy và leo núi trên địa hình dốc và bậc thang đá với độ cao đỉnh 706m so với mực nước biển. Núi Đá Bia không chỉ là đích đến, mà còn là biểu tượng của thử thách - nơi những người mạnh mẽ nhất, bản lĩnh nhất sẽ khẳng định tinh thần “vượt lên chính mình, chinh phục đỉnh cao”.

Giải chạy chinh phục núi Đá Bia được tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh cho người dân và du khách yêu thích môn leo núi; đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, danh thắng quốc gia núi Đá Bia, tiềm năng du lịch của địa phương và hình ảnh , con người Đắk Lắk năng động, thân thiện, nghĩa tình. Đồng thời, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

BTC trao giải cho các vận động viên nữ nhóm tuổi từ 30 trở xuống

Kết thúc giải chạy “Chinh phục Núi Đá Bia Sky Run” năm 2026, Ban Tổ chức đã trao 18 giải nhất, nhì, ba cho 18 vận động viên nam và nữ ở 3 nhóm tuổi. Các vận động viên Lý Văn Thiểu, Lê Văn Công, Lý Văn Tịnh đạt giải nhất các nhóm tuổi dành cho nam. Các vận động viên Thái Thị Mỹ, Châu Nhất Long Phi, Trần Thị Hồng Huệ đạt giải nhất các lứa tuổi dành cho nữ.