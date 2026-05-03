Quang Dương lỗi hẹn chung kết APP Tour sau trải nghiệm trắc trở tại Mỹ

Quang Dương không thể góp mặt tại chung kết nội dung đôi nam nữ tại giải APP Sacramento Open 2026 khi cùng Glozman thất bại trước cặp Livornese Jr - Fudge sau 3 set đấu tại bán kết.

Trong trận bán kết, Quang Dương và bạn đánh cặp Glozman đã thắng áp đảo 11-1 ở set 2 sau khi thua set đầu tiên với tỷ số 5-11. Tuy nhiên, ở set quyết định, bộ đôi Quang Dương - Glozman đã thua Livornese Jr – Fudge 8-11.

Tay vợt Quang Dương. (Ảnh: APP Tour)

Thất bại tại bán kết nội dung đôi nam nữ cũng khép lại hành trình của Quang Dương khi tham dự giải APP Sacramento Open 2026 tại Mỹ. Theo chia sẻ của Quang Dương trên trang cá nhân, đây là giải đấu kém may với bản thân mình khi liên tiếp gặp trắc trở.

Trước đó, Quang Dương đã phải rút lui khỏi nội dung đơn nam do bị ngộ độc thực phẩm. Tay vợt này cũng sớm dừng bước ở vòng 16 nội dung đôi nam trong bối cảnh người đánh cặp Broderick gặp chấn thương.

APP Sacramento Open 2026 là giải đấu đầu tiên của Quang Dương sau khi gia nhập hệ thống APP Tour. Đây cũng là sự kiện đánh dấu việc Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball sau biến cố bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng PPA và hệ thống giải đấu Major League Pickleball (MLP) do những mâu thuẫn về hợp đồng chuyên nghiệp.