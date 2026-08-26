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Hơn 5.000 vận động viên tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Thứ Tư, 19:13, 26/08/2026
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VOV.VN - Chiều 26/8, tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 diễn ra long trọng, với sự tham dự của hơn 5.000 vận động viên, huấn luyện viên, lực lượng tham gia diễu hành, đồng diễn cùng đông đảo người hâm mộ thể thao.

Tạo khí thế mới cho phong trào thể dục thể thao

Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 có quy mô lớn, thu hút hơn 5.000 vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng tham gia. Các vận động viên tiêu biểu đến từ 129 xã, phường, cùng các đơn vị lực lượng vũ trang và ngành giáo dục và đào tạo tham gia tranh tài.

Đại hội tổ chức thi đấu 19 môn thể thao, với 200 bộ huy chương. Đến thời điểm khai mạc, đã hoàn thành 12/19 môn thi đấu. Các môn còn lại sẽ tiếp tục được tổ chức theo chương trình, hướng tới lễ bế mạc vào ngày 30/9 tại Nhà hát Phạm Thị Trân.

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Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026

Thông qua Đại hội, tỉnh Ninh Bình cũng hướng tới phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng lực, thành tích nổi bật để bổ sung lực lượng cho các đội tuyển của tỉnh tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I năm 2026 là sự kiện thể thao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội lớn của các tầng lớp nhân dân và là dấu mốc trong quá trình xây dựng, phát triển phong trào TDTT của tỉnh trong giai đoạn mới.

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Ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Đại hội không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là dịp hội tụ sức mạnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của nhân dân toàn tỉnh. Từ cơ sở đến cấp tỉnh, phong trào TDTT ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành một phần trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Đáng chú ý, 129/129 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở, đạt 100% kế hoạch. Từ các sân chơi, câu lạc bộ thể thao và những giải đấu sôi nổi tại cơ sở, phong trào TDTT quần chúng được phát triển rộng khắp, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị, ngành Văn hóa và Thể thao, các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để vận động viên, huấn luyện viên có môi trường tập luyện, thi đấu tốt nhất; phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nỗ lực đạt thành tích cao, đóng góp vào thành tích chung của tỉnh tại Đại hội TDTT toàn quốc. Mục tiêu không chỉ là tham gia mà phải thi đấu với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Từ Đại hội, tỉnh kỳ vọng xuất hiện thêm những nhân tố mới, tài năng mới, tạo động lực cho thể thao thành tích cao trong thời gian tới.

Góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình

Ninh Bình có lợi thế về truyền thống lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, các di sản có giá trị cùng hình ảnh con người thân thiện, văn minh, mến khách. Vì vậy, mỗi giải đấu, mỗi sự kiện thể thao được tổ chức không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế.

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Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn thực hiện nghi thức thắp đuốc tại Lễ khai mạc

Tỉnh định hướng tiếp tục gắn kết thể thao với văn hóa, du lịch; nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn; khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất và không gian văn hóa để phát triển các loại hình thể thao phù hợp. Qua đó, từng bước xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch, thể thao và các sự kiện lớn.

Đối với các vận động viên, huấn luyện viên và trọng tài, lãnh đạo tỉnh đề nghị phát huy tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”; thi đấu với ý chí, nghị lực và khả năng cao nhất; tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và chấp hành nghiêm điều lệ Đại hội.

Mỗi trận đấu được kỳ vọng trở thành một cuộc tranh tài đẹp, mỗi thành tích là kết quả của sự nỗ lực, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về ý chí, nghị lực và tinh thần thể thao của con người Ninh Bình.

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Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia diễu hành tại Lễ khai mạc.

Đối với đội ngũ huấn luyện viên, trọng tài, cán bộ chuyên môn và lực lượng phục vụ, lãnh đạo tỉnh đề nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, công tâm, khách quan, bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn, đoàn kết, trung thực, văn minh và thành công.

Đặc biệt, tinh thần thể thao không chỉ dừng lại trong khuôn khổ Đại hội. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các cổ động viên và nhân dân tiếp tục dành tình cảm, sự cổ vũ nhiệt tình, văn minh cho các vận động viên, tạo nên không khí sôi nổi trong suốt thời gian Đại hội.

“Một kỳ Đại hội rồi sẽ khép lại, những tấm huy chương sẽ được trao, những thành tích mới sẽ được ghi nhận. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta hướng tới là tinh thần thể thao sẽ không khép lại cùng Đại hội”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng nhấn mạnh.

Theo đó, tinh thần TDTT cần tiếp tục lan tỏa đến từng thôn, tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Sau Đại hội, cần có thêm nhiều người tập luyện thể thao, nhiều tài năng trẻ được phát hiện, nhiều câu lạc bộ được hình thành và nhiều vận động viên đạt thành tích cao.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ nằm ở những tấm huy chương mà là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc; đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho thể thao Ninh Bình phát triển cả về phong trào và thành tích cao.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng tạo nên khí thế mới, động lực mới và những thành tích mới cho thể thao tỉnh nhà.

Đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung thi đấu theo chương trình, trước khi bế mạc vào ngày 30/9 tại Nhà hát Phạm Thị Trân.

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Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I

VOV.VN - Tối 24/4, tại sân vận động Long An, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I chính thức khai mạc. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao toàn dân mà còn đánh dấu bước chuyển mới sau sáp nhập, hướng tới nâng cao thành tích và phát triển phong trào bền vững.

Vân Hồng - CTVTrần Hồng/VOV.VN
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