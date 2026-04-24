Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Tây Ninh diễn ra trong không khí sôi động, trang trọng. Chương trình mở màn với lễ rước đuốc truyền thống, diễu hành của 22 đoàn thể thao cùng nghi thức châm đuốc và màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng mang chủ đề “Thể thao Tây Ninh - Khát vọng vươn cao”.

Đại hội năm nay tổ chức 18 môn thi đấu, từ điền kinh, bơi, bóng đá đến các môn võ như: Taekwondo, Karate, Vovinam… cùng nhiều môn thể thao quần chúng: kéo co, thể dục dưỡng sinh, Pickleball. Các nội dung thi đấu được triển khai từ cơ sở đến cấp tỉnh và dự kiến hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I chính thức khai mạc với lễ hội quy mô, bài bản (Ảnh: Q.V)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, phong trào TDTT của Tây Ninh và Long An trước đây đã có nền tảng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Thể thao thành tích cao ghi nhận nhiều dấu ấn với các vận động viên tiêu biểu, như: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Kim Duyên, Nguyễn Hoài Văn, Trần Thị Nhi Yến...

Sau sáp nhập, thể thao tỉnh tiếp tục duy trì đà phát triển, song vẫn đối mặt nhiều thách thức như chênh lệch cơ sở vật chất giữa các địa bàn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên.

Đại hội lần này không chỉ nhằm đánh giá toàn diện phong trào TDTT mà còn là dịp tuyển chọn lực lượng vận động viên cho Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Qua đó, Tây Ninh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao vị thế thể thao, hướng đến phát triển đồng bộ, bền vững trong giai đoạn mới.

