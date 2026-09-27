Khát vọng vươn cao từ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Nghệ An lần thứ X năm 2026 mở đầu với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 38 khối, đại diện cho 130 xã, phường cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các khối diễu hành tạo nên không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế của ngày hội thể thao lớn nhất tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ X năm 2026.

Khép lại phần diễu hành, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên xuất sắc của tỉnh rước ngọn đuốc truyền thống vào lễ đài. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa, chính thức mở màn Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh đại hội góp phần lan tỏa Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các địa phương, đơn vị, huấn luyện viên và vận động viên trong phát triển phong trào thể dục thể thao. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục phát triển thể thao toàn diện, lấy thể thao quần chúng làm nền tảng, chú trọng thể thao học đường để phát hiện, bồi dưỡng tài năng; nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa, chính thức mở màn đại hội.

Đại hội quy tụ đông đảo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 130 xã, phường và lực lượng Công an tỉnh, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Đến thời điểm khai mạc, Ban Tổ chức đã hoàn thành 14 môn thi đấu gồm bóng đá nam 7 người, bóng chuyền, bóng chuyền bãi biển, đá cầu, võ cổ truyền, cầu lông, bóng bàn, vật, đẩy gậy, bắn nỏ, bi sắt, việt dã, Karate và Vovinam. Bốn môn còn lại gồm điền kinh trong sân, bơi, cờ vua và kéo co dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9.

Đại diện vận động viên thực hiện nghi thức tuyên thệ tại đại hội

Thông qua Đại hội, Nghệ An tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, bảo tồn các môn thể thao truyền thống và tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Khép lại lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật “Thể thao Nghệ An - Khát vọng vươn cao”, gồm ba chương: “Mạch nguồn Lam Giang”, “Thể thao Nghệ An - Sức mạnh hội tụ” và “Khát vọng vươn cao - Nghệ An tỏa sáng”.