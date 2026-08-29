Đại hội Thể dục thể thao Cần Thơ 2026: Đêm khai mạc nghệ thuật rực rỡ cờ bay

Mở đầu chương trình đêm khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Cần Thơ 2026 là phần nghệ thuật “Tổ quốc ta cờ bay”, tái hiện không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử năm 1945, gợi nhắc những dấu mốc của Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Các tiết mục “Ba Đình nắng”, “Tổ quốc ta cờ bay” được dàn dựng với sự tham gia của lực lượng ca sĩ, diễn viên múa, thiếu nhi và sinh viên, tạo không khí trang trọng, hào hùng hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Mở đầu chương trình là phần nghệ thuật “Tổ quốc ta cờ bay”, tái hiện không khí hào hùng của mùa Thu lịch sử năm 1945.

Tiếp đó là phần diễu hành của các đoàn thể thao tham dự Đại hội. Đại hội quy tụ gần 4.000 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố và 28 cụm xã, phường cùng tham gia tranh tài ở 20 môn thể thao.

Nghi thức rước và thắp sáng “Ngọn lửa thiêng vươn tầm cao mới” cũng tạo điểm nhấn khi ngọn đuốc được các VĐV tiếp nhận từ Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, rước qua những địa điểm mang ý nghĩa lịch sử trước khi về sân vận động Cần Thơ để thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc, mở đầu cho ngày hội thể thao lớn của thành phố.

Các đoàn vận động viên tham dự đại hội tiến vào lễ đài.

VĐV Đoàn Hoàng Thâm – VĐV Vovinam Cần Thơ (7 lần đoạt HCV vô địch thế giới, 1 HCV Seagame, 1 HCV Đông Nam Á và HCV quốc gia từ năm 2010 đến nay), người trực tiếp cầm ngọn đuốc bày tỏ cảm xúc: “Tôi rất tự hào, vinh dự khi được thay mặt tất cả VĐV TP Cần Thơ cầm ngọn lửa thiêng đi hết các khu vực. Trong lòng tôi hào hứng vì ngọn lửa thể hiện cho việc quyết tâm thi đấu hết mình”.

Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ năm 2026 tổ chức tranh tài ở 20 môn thể thao, diễn ra từ ngày 01/7 - 15/9. Đến nay, Ban Tổ chức đã hoàn thành thi đấu 13/20 môn giai đoạn 1 và vòng loại bóng đá nam với sự tham gia của 2.656 vận động viên, trao tổng số 139 bộ huy chương. Ngay sau Lễ khai mạc, các môn thể thao còn lại sẽ tiếp tục tranh tài sôi nổi.

Ngọn lửa truyền thống lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết và quyết tâm chinh phục những thành tích mới.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 không chỉ là ngày hội thể thao lớn của toàn dân, là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và tinh thần thể thao cao thượng, mà còn là thước đo đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động ‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây cũng là nguồn quan trọng để thành phố tuyển chọn, phát hiện những gương mặt xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia thi đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026”.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội Thể dục Thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026.

Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật “Cần Thơ vươn tầm cao mới” tiếp tục với các tiết mục ca múa nhạc, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Isaac, Võ Hạ Trâm, Nguyên Vũ, Thanh Ngọc,… Các nghệ sĩ cùng hàng trăm diễn viên, sinh viên, thiếu nhi và lực lượng biểu diễn mang đến những tiết mục sôi động, giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần thể thao và khát vọng vươn lên của TP Cần Thơ.

VĐV Vovinam Phan Thị Bích Ngọc - Đại diện cho lực lượng vận động viên phát biểu thể hiện quyết tâm thi đấu.

Ông Nguyễn Binh Hùng, Tổng đạo diễn chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 cho biết, điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn Drone Light với 20 hình ảnh đặc sắc, không gian diều LED và màn diễu hành của hơn 1.600 VĐV: “Không gian biểu diễn hiện đại, mang tư thế vươn lên, tư thế chiến thắng. Nhìn vào sân khấu, ngay trung tâm, đó là đường vươn lên của chữ V (Victoria), đường đại diện icon chiến thắng. Tất cả đưa vào chương trình, hòa âm với giai điệu tạo thành lời chúc tốt đẹp cho các vận động viên”.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc Đại hội.

Trước đêm khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026, sáng 29/8, môn cầu lông đã chính thức khởi tranh với 190 vận động viên thuộc 27 đơn vị, gồm các cụm xã/phường và 3 ngành: Công an, Quân sự, Giáo dục. Các vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật “Cần Thơ vươn tầm cao mới” tiếp tục với các tiết mục ca múa nhạc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần thể thao và khát vọng vươn lên của TP Cần Thơ.

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã hun đúc lòng yêu nước, ý chí kiên cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần ấy, Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ X năm 2026 tiếp tục lan tỏa ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, góp phần khẳng định tầm vóc mới của thành phố, cùng hướng tới kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.