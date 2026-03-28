Thúc đẩy thể thao trở thành đòn bẩy phát triển kinh tế Hà Nội

Ngày 28/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Phát triển kinh tế thể thao trên địa bàn Hà Nội” với sự tham dự của các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Các đại biểu dự tọa đàm

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, kinh tế thể thao không phải là vấn đề mới. Chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao gắn với kinh tế, văn hóa, xã hội đã được xác lập từ nhiều năm nay. Thực tiễn ở nhiều quốc gia phát triển, thể thao không chỉ dừng lại ở vai trò nâng cao sức khỏe cộng đồng hay mang lại vinh quang thành tích, mà đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào quyết việc làm, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, truyền thông, công nghiệp văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia.

Ông Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, với vai trò là Thủ đô, trung tâm lớn về chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế thể thao. Hà Nội có hệ thống cơ sở vật chất thể thao tương đối đồng bộ; có thị trường tiêu dùng lớn; có tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch, tổ chức sự kiện; có bề dày văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng để kết nối giữa thể thao với văn hóa, du lịch, công nghiệp sáng tạo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại tọa đàm.

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế thể thao trên địa bàn thành phố hiện nay vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Cụ thể, cách tiếp cận ở một số nơi còn rời rạc, thiếu tính hệ thống; cơ chế, chính sách chưa thực sự tạo động lực mạnh cho đầu tư và phát triển; việc khai thác giá trị gia tăng từ các hoạt động thể thao còn khiêm tốn; liên kết giữa thể thao với du lịch, thương mại, truyền thông, giáo dục, văn hóa chưa chặt chẽ. Đặc biệt, sự tham gia của doanh nghiệp vào hệ sinh thái thể thao chưa tương xứng với tiềm năng.

Tham dự Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi các nhóm vấn đề trọng tâm như: Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển thể dục thể thao; kinh nghiệm quốc tế; đánh giá thực trạng và những điểm nghẽn của kinh tế thể thao Hà Nội; xu hướng phát triển thị trường dịch vụ thể thao; khai thác giá trị kinh tế từ các sự kiện thể thao, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhận định, các ý kiến tại tọa đàm đã thống nhất một số nhận thức và định hướng lớn như cần đổi mới tư duy, nhìn nhận kinh tế thể thao như một cấu phần quan trọng của nền kinh tế dịch vụ hiện đại, có mối quan hệ tương hỗ với phát triển xã hội và các ngành kinh tế khác.

Bên cạnh đó, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế là cần thiết, nhưng các mô hình phát triển phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Hà Nội và Việt Nam, bảo đảm tính khả thi, bền vững. Ngoài ra, cần phát triển và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn được xác định là hướng đi quan trọng, góp phần tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các ngành dịch vụ như du lịch, lưu trú, vận tải và thương mại. Phát triển kinh tế thể thao cần gắn với xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường liên kết giữa thể thao với du lịch, văn hóa, giáo dục, truyền thông và công nghệ…

Theo các chuyên gia, cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển thị trường, chú trọng phát triển du lịch thể thao gắn với văn hóa và bản sắc riêng của Hà Nội.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế thể thao

Để hướng tới sự phát triển bền vững, các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế thể thao trên địa bàn Hà Nội như: Xây dựng nhận thức thống nhất về vai trò của kinh tế thể thao trong phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, đánh giá đầy đủ quy mô, cấu trúc và tiềm năng thị trường thể thao Hà Nội.

Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các rào cản phát triển cũng như xây dựng hệ sinh thái kinh tế thể thao đồng bộ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ thể thao. Đặc biệt, tập trung nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện thể thao lớn gắn với quảng bá hình ảnh Thủ đô, ưu tiên phát triển du lịch thể thao và các sản phẩm liên ngành và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị thể thao.

Tọa đàm được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mới trong tư duy và hành động, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm thể thao – kinh tế năng động của khu vực.