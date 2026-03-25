Ươm mầm từ bản làng, thể thao Sơn La vươn tầm cao mới

Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đời sống người dân vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, song từ những bản làng, thể thao Sơn La có nhiều vận động viên đã vươn mình ra đấu trường khu vực, quốc tế. Đằng sau những tấm huy chương là hành trình rèn luyện bền bỉ của những vận động viên và sự tâm huyết của đội ngũ huấn luyện viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Sơn La đào tạo những “hạt giống vàng” từ cơ sở.

Những năm gần đây, các vận động viên Taekwondo Sơn La vươn tầm ra khu vực và quốc tế. Sự góp mặt và giành huy chương tại các giải đấu danh giá như: SEA Games, giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á, giải vô địch Taekwondo châu Á...

Trong đó, vận động viên Bạc Thị Khiêm đã liên tiếp giành thành tích cao tại các giải, nhiều lần vinh dự khoác cờ Tổ quốc, hát vang quốc ca giữa đấu trường khu vực và châu lục. Năm 2015, Khiêm được gọi vào đội tuyển quốc gia, liên tục khẳng định tên tuổi với Huy chương Vàng Vô địch châu Á 2024, 3 Huy chương Vàng SEA Games 30, 31, 33 cùng nhiều thành tích nổi bật khác với bộ môn Taekwondo.

Tuổi thơ của vận động viên Taekwondo Bạc Thị Khiêm gắn với những con đường núi sỏi đá, đã rèn cho nền tảng thể lực bền bỉ cùng lợi thế chiều cao 1m75. Được các thầy cô phát hiện và đưa vào Trung tâm huấn luyện từ năm 12 tuổi, những ngày đầu xa nhà, cường độ tập luyện khắc nghiệt khiến cô gái nhỏ tối nào cũng khóc. Nhưng vượt qua tất cả, Bạc Thị Khiêm kiên trì theo đuổi đam mê, xem thể thao là con đường thay đổi cuộc sống. Mỗi tấm huy chương là nguồn động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực, chinh phục những đỉnh cao mới.

Bạc Thị Khiêm chia sẻ: "Khi đạt được những thành tích đầu tiên, mình thực sự rất vui và tự hào vì những công sức mình bỏ ra đã được ghi nhận; những giọt mồ hôi, những chấn thương, những buổi tập mệt mỏi, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc...cuối cùng cũng được đền đáp. Khi đạt được những thành tích cao hơn sau này, mình thấy rõ kiên trì sẽ có kết quả, điều đó giúp mình có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn".

Sinh ra và lớn lên tại xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên cũ, tỉnh Sơn La, vận động viên Đinh Thị Dương được phát hiện trong một chuyến tìm kiếm tài năng trẻ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh năm 2018. Qua kiểm tra thể chất, Dương được định hướng theo bộ môn Muay - môn thể thao đối kháng đòi hỏi thể lực và ý chí kiên cường.

Sau một thời gian rèn luyện bằng cả mồ hôi, nước mắt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Đinh Thị Dương đã đoạt Huy chương Bạc tại giải Vô địch các CLB Muay quốc gia năm 2023, Huy chương Đồng giải Vô địch Quốc gia năm 2025.

Đinh Thị Dương chia sẻ: "Lúc bắt đấu vào Trung tâm huấn luyện, tôi cảm thấy bỡ ngỡ, bối rối; nhưng khi nhìn thấy các anh chị và các bạn tập luyện hăng hái, thi đấu có nhiều thành tích, tôi cũng cố gắng động viên bản thân tập luyện, thi đấu để có thành tích cao như các anh chị".

Những năm qua, việc tìm kiếm vận động viên được bắt đầu từ cơ sở, bởi con em đồng bào dân tộc thiểu số thường có thể lực tốt, phù hợp với các môn thể thao thành tích cao, đặc biệt là các môn đối kháng cá nhân. Huấn luyện viên bộ môn Muay, thầy Lại Thanh Sơn, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Sơn La cho hay: "Quá trình tuyển chọn, chúng tôi đánh giá được là các em có hoàn cảnh khó khăn, nên khi ra Trung tâm các em có ý chí, quyết tâm, động lực để trở thành các vận động viên đỉnh cao và thêm một mục tiêu nữa là thay đổi cuộc sống khó khăn của các em hiện tại".

Ông Lê Hồng Quân - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Sơn La cho biết, các em nhà ở xa nhà, phần lớn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, quá trình đào tạo không chỉ là rèn luyện chuyên môn mà còn là hành trình giáo dục, định hướng để các em yên tâm học văn hóa và phát triển lâu dài.

Ông Lê Hồng Quân chia sẻ: "Trong công tác tuyển chọn và đưa các cháu về tập trung huấn luyện phải trải qua rất nhiều khó khăn, từ phong tục tập quán của các dân tộc, cho đến phong cách sinh hoạt rất khác nhau, cho nên để dung hòa vào một môi trường chung là cả một quá trình giáo dục, hướng dẫn để các cháu có tư tưởng yên tâm, toàn tâm, toàn ý cho việc học tập văn hóa và tập luyện thành tài trong thể dục thể thao. Để làm được điều đó, tập thể thầy và trò đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác và đạt được những kỷ luật trong sinh hoạt như ngày hôm nay".

Với sự nỗ lực của thầy và trò, thể thao Sơn La đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2025, Sơn La đã giành hơn 100 huy chương trong nước và gần 20 huy chương quốc tế. Từ những bản làng xa xôi đến các đấu trường lớn, hành trình của thể thao Sơn La là minh chứng cho ý chí vượt khó. Những tấm huy chương hôm nay không chỉ là thành tích, mà còn là kết quả của một quá trình bền bỉ, nơi những giấc mơ từ núi rừng đang từng bước vươn xa.

