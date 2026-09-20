Thể thao Việt Nam có huy chương đầu tiên ở ASIAD 2026

Sáng 20/9, Thể thao Việt Nam tranh tài ở nhiều môn thi đấu và tin vui đã đến từ môn Teqball. Ở nội dung đôi nam nữ, cặp VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi giành chiến thắng 2-0 trước cặp VĐV Quimcy Joaquim Dsouza và Mohamed Anas Imran (Ấn Độ).

VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân. (Ảnh: AP).

Tận dụng việc Quimcy Joaquim Dsouza có thể trạng không tốt sau trận tranh hạng ba đơn nữ, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng 12/9 và 12/6 để giành chiến thắng và có được HCĐ.

Trong hành trình đến với tấm HCĐ này, Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã đánh bại hàng loạt đối thủ mạnh của Nhật Bản, Hàn Quốc trước khi chịu thua cặp đôi của Thái Lan, cường quốc hàng đầu châu Á của môn Teqball tại bán kết.

Niềm vui của cặp đôi VĐV Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi sau khi giành HCĐ môn Teqball. (Ảnh: Gia Cát).

Đây là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 và cũng là huy chương lịch sử của Teqball Việt Nam tại đấu trường châu Á.

Hành trình của Minh Tân và Gia Nghi tại ASIAD 2026 cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn của lực lượng Teqball Việt Nam khi thi đấu với các đối thủ có thứ hạng và kinh nghiệm quốc tế.