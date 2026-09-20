Trực tiếp U23 Hong Kong - U23 Thái Lan: Giành vé vào tứ kết ASIAD 2026?

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất, U23 Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận và rộng cửa giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc, U23 Saudi Arabia và U23 Uzbekistan đã sớm vượt qua vòng bảng.
VOV.VN - Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Trung Quốc trong khuôn khổ tứ kết bóng chuyền nữ ASIAD 2026 diễn ra lúc 11h ngày 20/9/2026.
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.
U23 Thái Lan đứng trước cơ hội lớn giành vé sớm vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 khi chạm trán U23 Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai bảng A, lúc 14h ngày 20/9.
“Voi chiến” có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U23 Kyrgyzstan 3-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Thawatchai vẫn bộc lộ nhiều vấn đề. U23 Thái Lan nhập cuộc thiếu tập trung, phòng ngự lỏng lẻo và để đối thủ dẫn trước 2 bàn.
HLV Thawatchai chưa tung đội hình mạnh nhất ngay từ đầu do một số trụ cột vừa tham dự ASEAN Cup 2026 chưa đạt thể trạng tốt nhất. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh nhân sự giúp U23 Thái Lan tăng tốc, kiểm soát thế trận và hoàn tất màn ngược dòng.
Trước U23 Hong Kong (Trung Quốc), HLV Thawatchai nhiều khả năng sử dụng lực lượng mạnh nhất. Yotsakorn Burapha cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế được kỳ vọng giúp “Voi chiến” cải thiện khả năng nhập cuộc. Kittapak Seangsawat cũng đã hội quân và sẵn sàng ra sân.
Nếu giành chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan sẽ sớm giành vé vào tứ kết. Khi đó, đội bóng xứ Chùa Vàng có thể chủ động tính toán lực lượng cho lượt cuối gặp chủ nhà Nhật Bản.
Dù vậy, U23 Hong Kong (Trung Quốc) vẫn là đối thủ đáng chú ý. Họ thua U23 Nhật Bản 0-2 nhưng duy trì khả năng phòng ngự chặt chẽ. Ba cầu thủ quá tuổi, gồm Helio Goncalves, Ngan Cheuk Pan và Wu Chun Ming, giúp đội bóng này tăng kinh nghiệm và sức tranh chấp.
U23 Thái Lan được đánh giá cao hơn về tốc độ và kỹ thuật, nhưng cần duy trì sự tập trung. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống như trận gặp Kyrgyzstan, “Voi chiến” có thể gặp khó trước bóng dài và những tình huống cố định của đối thủ.
VOV.VN - Trực tiếp ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20 với những kỳ vọng Thể thao Việt Nam sẽ sớm có huy chương.
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