Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat giành lợi thế tại chung kết VBA 2026

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Kết quả bóng rổ mới nhất được người hâm mộ quan tâm với trận đấu mở màn loạt trận chung kết VBA 2026, cũng là màn so tài giữa Hanoi Buffaloes và Saigon Heat diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Hai đội sẽ thi đấu tối đa 5 trận theo thể thức sân nhà - sân khách, đội giành 3 chiến thắng trước sẽ lên ngôi vô địch.

Lượt một loạt trận chung kết VBA 2026 là màn so tài giữa Hanoi Buffaloes và Saigon Heat (Ảnh: BXG)

Hai đội đều dẫn đầu dẫn đầu vòng loại và tái ngộ tại loạt trận chung kết VBA 2026. Trong lượt trận đầu tiên, Hanoi Buffaloes thi đấu trên sân nhà Tây Hồ, nơi đội bóng Thủ đô giữ thành tích bất bại ở mùa giải này.

Dù làm khách, Saigon Heat cho thấy bản lĩnh của đội bóng vô địch VBA nhiều nhất khi liên tục gây áp lực bằng rất nhiều cú ném ăn 3 điểm. Trong hiệp 1, cầu thủ sở hữu chiều cao 2m03 Nguyễn Huỳnh Phú Vinh tỏa sáng đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Nhà đương kim vô địch Hanoi Buffaloes nhanh chóng lấy lại thế trận, vượt lên dẫn trước sau hiệp đầu với điểm số 19-17. Hai đội tạo ra màn so tài kịch tính khi liên tục rượt đuổi tỉ số và hòa nhau 21-21 ở hiệp hai.

Hai đội rượt đuổi tỉ số kịch tính (Ảnh: BXG)

Đội bóng thủ đô nôn nóng để đối thủ vượt lên dẫn khoảng cách rất lớn 30-13 ở hiệp ba. Dù rất cố gắng ở hiệp bốn nhưng Hanoi Buffaloes chỉ thắng với điểm số 29-20. Saigon Heat giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 88-82, qua đó cắt đứt chuỗi trận thất bại trên sân nhà của Hanoi Buffaloes mùa này.

Nhận danh hiệu danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, top 2 ghi điểm của Saigon Heat trận này chia sẻ: "Chúng tôi đã thi đấu hết mình và giành được trận chiến thắng. Joshua Bramah là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Hanoi Buffaloes ở vòng bảng (trung bình 30 điểm/trận), nên hôm nay chúng tôi đã tập trung ngăn cản anh ấy".

Hai lượt trận tới của loạt chung kết VBA, Hanoi Buffaloes đón nhận thách thức khi phải làm khách trên sân của Saigon Heat. Lượt hai loạt chung kết VBA 2026 sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 22/9 tại nhà thi đấu MLC (TP.HCM).

Trận đấu diễn ra trong bầu không khí sôi động (Ảnh: BXG)

Hanoi Buffaloes nhận được sự "tiếp sức" của cổ động viên khi thi đấu trên sân nhà (Ảnh: BXG)

Bầu không khí sôi động được tạo ra bởi các cổ động viên (Ảnh: BXG)

Hanoi Buffaloes nhận kết quả chưa tốt trong trận đấu ở lượt một loạt chung kết VBA 2026 (Ảnh: Như Đạt)