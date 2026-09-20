Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên hôm nay (20/9) của ASIAD 2026 sẽ có 31 bộ huy chương sẽ được trao ở 10 môn thể thao gồm bơi, wushu, triathlon, teqball, soft tennis, bắn súng, năm môn phối hợp hiện đại, karate, xe đạp, bóng rổ. Trong đó, bơi (7) và teqball (5) là những môn có nhiều bộ huy chương được trao nhất trong ngày.

VĐV Nhật Bản giành HCV đầu tiên ở ASIAD 2026.

Ngay trong buổi sáng, chủ nhân của HCV đầu tiên đã được xác định là nam VĐV ba môn phối hợp người Nhật Bản - Takumi Hojo. VĐV chủ nhà về nhất với thành tích 52 phút 56. Về nhì là VĐV Zhang Xirui của Trung Quốc với thời gian 53 phút 05. Về thứ ba là VĐV của Kazakhstan - Arlan Zhanabay với thời gian 53 phút 11.

Ba môn phối hợp là bộ môn đòi hỏi nền tảng thể lực rất cao khi các VĐV phải hoàn thành 750 bơi, 5000m chạy và 20km đạp xe. Takumi Hojo được đánh giá vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh và VĐV 30 tuổi đã có được thành tích tốt nhất để mang về HCV đầu tiên cho đoàn chủ nhà Nhật Bản.

Với lực lượng VĐV đông đảo (hơn 900 người), đoàn Nhật Bản quyết tâm sẽ cạnh tranh ngôi nhất toàn đoàn của ASIAD năm nay với đoàn Trung Quốc.