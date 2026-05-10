Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi
Chủ Nhật, 21:22, 10/05/2026
VOV.VN - Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi qua đó chạm một tay vào ngôi vương ở mùa giải năm nay.
Bước vào trận cầu Super Sunday vòng 22 V-League 2025-2026 giữa CAHN và Nam Định trên sân Hàng Đẫy, cả hai đội đều đẩy cao nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.
CAHN tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà và nhanh chóng mở tỷ số ngay phút thứ 7 với pha xử lí và dứt điểm lạnh lùng khi đối mặt với thủ môn Liêm Điều.
Sau "gáo nước lạnh" phải nhận trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Nam Định với đội hình nhiều xáo trộn và chỉ có duy nhất một ngoại binh là Rômulô trên sân đã ổn định lại. Sau hai tình huống rực sáng của Ngọc Sơn, Nam Định bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 sau chưa đầy 30 phút bóng lăn.
Bước sang hiệp hai, CAHN đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi những Alan, Leo Artur còn chưa lên tiếng thì Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp đội chủ nhà quân bình tỷ số 2-2 với pha xử lý tinh tế như một tiền đạo.
Trong những phút cuối, tranh cãi nổ ra khi Rômulô có vẻ như giẫm vào chân của Alves trong vòng cấm. Khi kiểm tra lại VAR dù va chạm là không hề rõ ràng, trọng tài Mạnh Hải vẫn cho CAHN được hưởng phạt đền để Đình Bắc ấn định thắng lợi 3-2 cho đội chủ nhà trước Nam Định, qua đó tiến sát đến ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay.
Đội hình dự kiến:
CAHN: Nguyễn Filip, Minh Phúc, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Quang Hải, Alan, Đình Bắc.
Nam Định FC: Nguyên Mạnh, Kevin Phạm Ba, Văn Tới, Tuấn Dương, Hồng Duy, A Mít, Tuấn Anh, Caio Cesar, Hoàng Anh, Akolo, Brenner.
Trước vòng 22 V-League 2025/2026, CAHN dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Thể Công Viettel. Trong trường hợp đội bóng áo lính sảy chân trước Hà Tĩnh, CAHN sẽ vô địch V.League ngay ở vòng đấu này, nếu đánh bại Nam Định FC trên sân nhà Hàng Đẫy.
Ở một kịch bản khác, Thể Công Viettel và CAHN đều thắng, thầy trò Mano Polking sẵn sàng chờ đợi tới vòng sau để đăng quang. Khoảng cách điểm số quá lớn giúp Đình Bắc cùng các đồng đội có thêm quyền tự quyết và nhiều cơ hội vô địch mùa này.
Phong độ hiện tại của CAHN vô cùng ấn tượng. Sau thất bại trước Hà Nội FC ngày 8/3, đội bóng này thắng 6 trong 7 trận liên tiếp, kèm theo 1 trận hoà. Chuỗi trận nổi bật này đến từ hiệu suất săn bàn đỉnh cao từ Đình Bắc. Tuyển thủ Việt Nam sau khi chấm dứt 500 ngày liên tiếp tịt ngòi ở V-League đã liên tục lập công.
Tính đến trước vòng 22, anh đã ghi 8 bàn sau 5 trận liên tiếp. Sự tự tin trước cầu môn có thể giúp Đình Bắc hướng tới thêm những pha lập công ở vòng đấu này. Bên cạnh đó, Leo Artur cùng Alan cũng sẵn sàng tái xuất. Hai “cỗ máy săn bàn” hạng nặng góp phần nâng tầm sức tấn công của CAHN, trong cuộc tiếp đón Nam Định vòng này.
Trước mùa 2025/2026, Nam Định vô địch V-League hai mùa liên tiếp. Năm nay, đội bóng thành Nam chiêu mộ nhân sự rầm rộ, với tham vọng chinh phục hàng loạt danh hiệu từ quốc nội đến châu Á. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường sớm bị loại từ vòng bảng AFC Champions League Two. Ở V-League, CLB này cũng trở thành cựu vương từ vòng 20, khi bị CAHN bỏ cách quá xa về cách biệt điểm số.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà CAHN ra sân trong trang phục áo đò - quần đỏ, trong khi các cầu thủ Nam Định mặc áo trắng - quần trắng và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
7': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Đình Bắc bứt tốc xâm nhập vòng cấm, đi bóng qua sự truy cản của hậu vệ Nam Định là Văn Tới trước khi hạ gục thủ môn trẻ của đội bóng thành Nam với cú sút chân phải đầy uy lực, mở tỷ số cho CAHN !!!
12': Không vào !!! Sai lầm của thủ môn Nam Định khi phá bóng thẳng vào chân của Leo Artur và cầu thủ này treo bóng vào vòng cấm đội khách. Alan dứt điểm hụt nhưng Lê Văn Đô thoải mái băng vào đệm bóng vào khung thành trống nhưng lại đưa bóng vọt xà ngang hết sức khó hiểu.
17': VÀOOOOOOOO !!! Ngọc Sơn vượt qua Bùi Hoàng Việt Anh trong pha tranh chấp 1-1 trước khi thoát xuống, xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ môn Nguyễn Filip trong thế đối mặt với cú sút chân phải vào góc gần, quân bình tỷ số 1-1 cho Nam Định !!!
28': VÀOOOOOOOOOOOO !!! Ngọc Sơn bứt tốc dũng mãnh ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Nam Định, vượt qua sự truy cản của Adou Minh trước khi căng ngang dọn cỗ cho Văn Đạt dứt điểm tung lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Nam Định trước CAHN !!!
34': Dứt điểm !!! Đình Bắc đi bóng lắt léo trong vòng cấm Nam Định trước khi trả bóng về tuyến hai cho Leo Artur tung ra cú sút chân trái đầy uy lực nhưng bóng nằm gọn trong hai tay thủ môn Liêm Điều bên phía đội khách.
38': Đánh đầu !!! Leo Artur treo bóng chuẩn xác từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà vào vòng cấm để Đình Bắc di chuyển băng cắt và dứt điểm bằng đầu cận thành nhưng thủ môn Liêm Điều đã bay người đấm bóng cứu thua cho Nam Định.
45'+1: Căng ngang !!! Đoàn Văn Hậu thoát xuống ở cánh trái và thực hiện đường chuyền sệt vào trong vòng cấm cho Alan dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Liêm Điều đã dùng chân phá bóng cứu thua cho Nam Định.
45'+3: Hết hiệp một !!! CAHN đang để Nam Định dẫn trước với tỷ số 2-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân vận động Hàng Đẫy.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
53': VÀOOOOOOOOO !!! Quang Vinh treo bóng cho Bùi Hoàng Việt Anh bất ngờ dâng cao, xâm nhập vòng cấm Nam Định, đi bóng qua cả thủ môn Liêm Điều và trung vệ Nam Định, trước khi dứt điểm dễ dàng tung lưới trống, quân bình tỷ số 2-2 cho CAHN trước đội khách !!!
60': Liên tiếp cứu thua !!! Leo Artur chọc khe tinh tế để Alan thoát xuống xâm nhập vòng cấm nhưng lại dứt điểm quá hiền trong thế đối mặt và không thể chiến thắng thủ môn Liêm Điều. Ngay sau đó, tuyến hai của CAHN cướp được bóng và tung ra cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Liêm Điều tiếp tục đấm bóng cứu thua cho Nam Định.
66': Không vào !!! Leo Artur chuyền bóng sệt đầy bất ngờ cắt ngang vào vòng cấm Nam Định từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ CAHN, tuy nhiên, Quang Vinh đã băng vào đệm hụt bóng dù không bị cầu thủ đối phương theo kèm.
73': Sút xa !!! A Mít tung ra cú dứt điểm đầy uy lực bằng chân phải trước vòng cấm CAHN đưa bóng chạm đầu một đồng đội đổi hướng nhưng rất may cho thủ môn Nguyễn Filip là bóng đi chệch cột dọc.
76': PENALTY !!! Alves đột phá trong vòng cấm và có vẻ đã bị Rômulô giẫm vào chân và trọng tài Mạnh Hải ngay lập tức chạm tay vào chấm phạt đền.
VAR vào cuộc và trọng tài vẫn quyết định cho CAHN được hưởng phạt đền dù va chạm của 2 cầu thủ là không rõ ràng.
Trên chấm 11m, Đình Bắc dễ dàng đánh lừa thủ môn Liêm Điều của Nam Định với cú sút chân phải vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 3-2 cho CAHN ở phút 83 !!!
86': Không vào !!! Sai lầm chuyền bóng hỏng của các cầu thủ Nam Định tạo điều kiện cho Đình Bắc thoát xuống đối mặt với thủ môn Liêm Điều nhưng lại sút chân phải đưa bóng đi sạt cột dọc hết sức đáng tiếc.
90'+8: HẾT GIỜ !!! CAHN ngược dòng giành thắng lợi với tỷ số 3-2 trước Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng và tiến sát đến ngôi vương !!!
Kết quả CAHN vs Nam Định
Vòng 22 V-League được đánh giá có thể là cơ hội để CAHN lên ngôi vô địch sớm bốn vòng đấu. Hiện tại, CAHN đang hơn đội đứng sau Thể Công Viettel khoảng cách 11 điểm, điều đó dẫn tới việc Quang Hải cùng các đồng đội có thể vô địch ngay sau vòng này.
Kịch bản đó có thể xảy ra nếu CAHN giành chiến thắng trong trận đấu với Nam Định, còn Thể Công Viettel không thể thắng trong trận đấu với Hà Tĩnh. Khi ấy, khoảng cách về điểm số giữa hai đội sẽ ít nhất là 13 điểm, trong khi V-League chỉ còn bốn vòng đấu nên chắc chắn CAHN sẽ vô địch.
Thể Công Viettel đang không có được phong độ tốt khi có liên tiếp hai kết quả hoà đáng thất vọng thời gian gần đây. Hà Tĩnh cũng chưa chắc trụ hạng, lại được thi đấu trên sân nhà nên sẽ rất quyết tâm giành điểm.
Nếu tiếp tục không thắng, cơ hội cho Thể Công Viettel tiếp tục bám đuổi CAHN nhiều khả năng sẽ khép lại ngay sau vòng đấu này.
Tuy nhiên, kịch bản ấy không dễ xảy ra khi Nam Định đang có phong độ tốt thời gian gần đây. Đồng thời, lực lượng của Nam Định được đánh giá có trình độ tương đồng với CAHN nên trận đấu này được dự đoán sẽ rất kịch tính.
Trong khi đó, Alan và Leo Artur cũng đã sẵn sàng trở lại trong đội hình CAHN sau chấn thương. Đây là sự trở lại đúng lúc của bộ đôi ngoại binh chất lượng tốt nhất ở thời điểm này của V-League với CAHN.
Ở diễn biến khác, bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 10/5, Hà Nội FC rơi khỏi tốp ba sau trận thua 0-1 trước Thanh Hóa. Vị trí thứ ba của đội bóng Thủ đô đã thuộc về Ninh Bình sau khi đội bóng này thắng Hải Phòng FC 2-1.
Sau 22 trận đã đấu, Ninh Bình có 41 điểm, tạm có nhiều hơn Hà Nội FC 2 điểm trong bối cảnh mùa giải còn 4 vòng đấu là kết thúc.