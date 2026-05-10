Kết quả V-League tối 10-5: CAHN thắng ngược Nam Định nhờ quả phạt đền tranh cãi

Bước vào trận cầu Super Sunday vòng 22 V-League 2025-2026 giữa CAHN và Nam Định trên sân Hàng Đẫy, cả hai đội đều đẩy cao nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

CAHN tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà và nhanh chóng mở tỷ số ngay phút thứ 7 với pha xử lí và dứt điểm lạnh lùng khi đối mặt với thủ môn Liêm Điều.

Sau "gáo nước lạnh" phải nhận trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ Nam Định với đội hình nhiều xáo trộn và chỉ có duy nhất một ngoại binh là Rômulô trên sân đã ổn định lại. Sau hai tình huống rực sáng của Ngọc Sơn, Nam Định bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-1 sau chưa đầy 30 phút bóng lăn.

Bước sang hiệp hai, CAHN đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi những Alan, Leo Artur còn chưa lên tiếng thì Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp đội chủ nhà quân bình tỷ số 2-2 với pha xử lý tinh tế như một tiền đạo.

Trong những phút cuối, tranh cãi nổ ra khi Rômulô có vẻ như giẫm vào chân của Alves trong vòng cấm. Khi kiểm tra lại VAR dù va chạm là không hề rõ ràng, trọng tài Mạnh Hải vẫn cho CAHN được hưởng phạt đền để Đình Bắc ấn định thắng lợi 3-2 cho đội chủ nhà trước Nam Định, qua đó tiến sát đến ngôi vô địch V-League mùa giải năm nay.