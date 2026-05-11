Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN rất gần ngôi vô địch

Bảng xếp hạng V League mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi đội đầu bảng CAHN giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trước Nam Định. Với việc Thể Công Viettel cũng thắng Hà Tĩnh, CAHN chưa thể vô địch sớm khi đang hơn đội nhì bảng khoảng cách 11 điểm.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất.

Chỉ cần thêm một chiến thắng trong 4 vòng đấu còn lại, CAHN chắc chắn sẽ giành ngôi vô địch V-League mùa này. Trong khi đó, Thể Công Viettel, Ninh Bình và Hà Nội FC sẽ cạnh tranh cho vị trí nhì bảng để góp mặt ở cúp C2 châu Á mùa sau.

Ở nhóm đua trụ hạng, PVF-CAND giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trên sân khách khi chạm trán HAGL. Kết quả này giúp PVF-CAND thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với đội xếp trên là TP Hồ Chí Minh xuống còn 4 điểm.

