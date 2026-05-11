Tiến Linh giải cơn "khát" bàn thắng, nói lời gan ruột sau 14 trận "tịt ngòi"

Thứ Hai, 09:00, 11/05/2026
VOV.VN - Cuối cùng thì Tiến Linh đã chấm dứt chuỗi 14 trận "tịt ngòi" ở V-League 2025-2026 với bàn thắng vào lưới SLNA trong màn ngược dòng giành chiến thắng 3-1 của CLB CA TP.HCM ở vòng 22 tối 10/5.

Kể từ sau pha lập công cũng vào lưới SLNA ở trận lượt đi trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2025-2026 cho tới trước khi ghi bàn trở lại ở vòng 22, Tiến Linh đã ra sân 14/15 trận, tuy nhiên, chân sút này đều không ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội. 

Chuỗi phong độ tệ hại khi "tịt ngòi" hơn nửa năm qua khiến Tiến Linh chịu rất nhiều sức ép, trong khi CLB CA TP.HCM cũng sa sút và tụt dốc trên BXH V-League mùa giải năm nay. Cho tới màn ngược dòng thắng SLNA 3-1 trên sân nhà tối 10/5 ở vòng 22 V-League, CLB CA TP.HCM đã trải qua 4 trận toàn thua trong 5 trận gần nhất ở giải đấu cao nhất trong nước. 

Tiến Linh ghi bàn sau chuỗi 14 trận "tịt ngòi" (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Tiếp đón SLNA trên sân nhà tối 10/5, CLB CA TP.HCM cũng là đội để thủng lưới trước khi Khổng Minh Gia Bảo đá phản lưới nhà ngay từ phút 11. Mặc dù vậy, đội chủ sân Thống Nhất cũng thể hiện bản lĩnh đúng lúc khi quân bình tỷ số 1-1 trong hiệp một. Chỉ 4 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Tiến Linh đã ghi bàn đẳng cấp ở phút 65 trước khi Raphael ấn định thắng lợi 3-1 cho CLB CA TP.HCM ở phút 87.

Bàn thắng giúp Tiến Linh giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài hơn nửa năm qua. Đây cũng là pha lập công thứ 4 của Tiến Linh ở V-League mùa này, kém xa con số 13 bàn mà chính tiền đạo này đã ghi được vào lưới các đối thủ trong mùa giải năm ngoái.

"Xin lỗi vì phải đến trận thứ 15, Linh mới có thể ghi bàn trở lại. Xin lỗi vì đã khiến mọi người, ban lãnh đạo, huấn luyện viên trưởng và toàn thể đội bóng thất vọng. Điều buồn nhất không phải là những lời đả kích ngoài kia vì mình kém thì mình đáng phải chịu, mà buồn nhất là cảm giác phụ lòng những người luôn tin tưởng mình", Tiến Linh nói lời "gan ruột" sau khi chấm dứt 14 trận tịt ngòi.

Ở V-League 2025/2026, một trường hợp đáng chú ý khác ở vị trí tiền đạo là Nguyễn Đình Bắc cũng đã trải qua chuỗi 16 trận tịt ngòi với hơn 1.000 phút thi đấu. Tuy nhiên, sau khi "thông nòng" trở lại, cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN đã ghi liền 10 bàn thắng sau 6 trận để lọt vào top 4 danh sách vua phá lưới mùa này, ngang bằng với Tagueu (Hải Phòng). Hai cầu thủ đang có số bàn thắng ghi được tại V-League nhiều hơn Đình Bắc là Alan (CAHN - 14 bàn) và Lucao (Thể Công Viettel – 11 bàn). Đình Bắc cũng là tiền đạo nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V-League mùa này.

Người hâm mộ đang hi vọng rằng sau khi có bàn thắng giải tỏa tâm lý, Tiến Linh cũng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới giống như "đàn em" của mình ở CLB CAHN. 

"Hôm nay có thể ghi bàn, ngày mai có thể lại khó khăn, nhưng ít nhất áp lực lớn nhất trong sự nghiệp của Linh đến lúc này cũng đã được cởi bỏ phần nào. Dù thế nào đi nữa, Linh vẫn sẽ luôn cố gắng, luôn chiến đấu hết mình, vì mỗi khoảnh khắc được sống trên sân cỏ đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời", Tiến Linh chia sẻ.

Phúc Quảng/VOV.VN
