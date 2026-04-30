Vòng 21 V-League: Cuộc đua vô địch sớm ngã ngũ?

Vòng 21 V League được đánh giá là bản lề cho cuộc đua vô địch khi CAHN có khả năng tiếp tục kéo dãn khoảng cách về mặt điểm số với đội bám đuổi Thể Công Viettel. Với việc đá trước một ngày, CAHN có thể giành trọn 3 điểm để đẩy áp lực về phía Thể Công Viettel.

Dù vậy, CAHN trước tiên vẫn phải cố gắng để vượt qua Hải Phòng trên sân khách, một nhiệm vụ không hề đơn giản. Trong hai mùa gần nhất khi phải làm khách trên sân Lạch Tray, CAHN đều không thể giành chiến thắng.

CAHN đang thăng hoa với phong độ ấn tượng của Đình Bắc (Ảnh: Như Đạt)

CAHN trong hai trận gần nhất làm khách trước Hải Phòng đều có kết quả không tốt với 1 hoà và 1 thua. Sân nhà là điểm tựa vững chắc của Hải Phòng tại V-League mùa này với thành tích 7 thắng, 2 hoà và chỉ một lần phải đón nhận thất bại.

Nếu không thể thắng Hải Phòng, CAHN có thể tạo điều kiện cho Thể Công Viettel rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số.

Tuy nhiên, Thể Công Viettel cũng phải đón nhận thách thức lớn khi chạm trán Ninh Bình trên sân nhà. Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 21 V-League khi vừa quyết định cuộc đua vô địch, cũng như tác động lớn đến vị trí á quân để giành suất dự cúp C2 châu Á mùa sau.

Nếu giành chiến thắng, Thể Công Viettel vừa có cơ hội rút ngắn khoảng cách để tiếp tục đua vô địch, vừa tạo ra khoảng cách về mặt điểm số để giữ vững vị trí nhì bảng.

