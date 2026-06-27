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Trực tiếp Ai Cập 0-0 Iran bảng G World Cup 2026: Đội hình xuất phát

Thứ Bảy, 09:05, 27/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Ai Cập vs Iran trong khuôn khổ bảng G World Cup 2026 diễn ra vào lúc 10h ngày 27/6 theo giờ Việt Nam.

09:04
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Đội hình ra sân.
08:23
18:23

Đội tuyển Ai Cập khởi đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước Bỉ, kết quả được xem là rất tích cực khi đối thủ là ứng viên mạnh nhất bảng G. Ngay sau đó, đại diện châu Phi tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước New Zealand để vươn lên dẫn đầu bảng với 4 điểm.

Với cục diện hiện tại, thầy trò HLV Hossam Hassan đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Ở lượt trận cuối gặp Iran trên sân Lumen, Ai Cập chỉ cần thêm 1 điểm để chắc chắn đi tiếp. Thậm chí, họ còn có cơ hội giữ ngôi đầu bảng nếu Bỉ không thắng New Zealand với cách biệt lớn.

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Sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Mohamed Salah và Omar Marmoush, Ai Cập được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến ở các thời điểm quan trọng.

Trong khi đó, Iran bước vào trận đấu với áp lực lớn hơn. Đại diện Tây Á hòa New Zealand 2-2 ở trận ra quân trước khi xuất sắc cầm chân Bỉ 0-0 bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật. Kết quả này giúp Team Melli kéo dài chuỗi bất bại lên 5 trận trên mọi đấu trường, đồng thời duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng.

Hiện đứng thứ ba với 2 điểm, Iran cần ít nhất một kết quả hòa để nuôi cơ hội đi tiếp trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của họ vẫn là chiến thắng để tự quyết số phận.

HLV Iran nhiều khả năng tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Mehdi Taremi và Alireza Jahanbakhsh cho các tình huống phản công. Dù Iran khát điểm hơn, Ai Cập với thế trận chủ động và đẳng cấp vượt trội vẫn có nhiều cơ hội giành kết quả thuận lợi để bảo toàn ngôi đầu bảng G.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

- AI CẬP: Khả năng ra sân của Hamdy Fathy và Hossam Abdelmaguid còn bỏ ngỏ.

- IRAN: Khả năng ra sân của Roozbeh Cheshmi còn bỏ ngỏ.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Ai Cập thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

- Iran thắng 3 và hòa 2 trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường.

- Iran thắng 1 và hòa 1 trong 2 lần đối đầu Ai Cập trước đây.

Trực tiếp Ai Cập vs Iran trong khuôn khổ bảng G World Cup 2026 diễn ra vào lúc 10h ngày 27/6.

Hoàng Yến/VOV.VN
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