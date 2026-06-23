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Trực tiếp Anh vs Ghana bảng L World Cup 2026: Đối đầu giữa dàn sao Ngoại hạng Anh

Thứ Ba, 16:30, 23/06/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Anh vs Ghana bảng L World Cup 2026 diễn ra lúc 3h ngày 24/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Gillette, Mỹ.

15:54
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Theo lịch thi đấu World Cup 2026, cuộc đọ sức giữa Anh và Ghana trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng L diễn ra vào lúc 3h ngày 24/6 trên sân vận động Gillette (sân vận động Boston) tại Massachusetts, Mỹ.

Ở lượt trận ra quân, Anh đã thể hiện vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 khi thắng Croatia 4-2. Harry Kane ghi cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford mỗi người góp 1 pha lập công để giúp Tam sư giành trọn 3 điểm.

Kết quả tích cực cùng sự tỏa sáng của những ngôi sao trong trận ra quân giúp Anh có vị thế thuận lợi trước khi chạm trán Ghana ở lượt đấu thứ 2. Nếu giành chiến thắng trước đại diện châu Phi, thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ sáng cửa vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng L.

Trong khi đó, Ghana đã phải chờ đến phút bù giờ mới thắng Panama 1-0 nhờ pha lập công của Caleb Yirenkyi. Đội bóng châu Phi không thể hiện được ý đồ chiến thuật rõ ràng và còn chịu tổn thất lực lượng khi thủ môn Lawrence Ati-Zigi dính chấn thương.

Đáng chú ý, trong đội hình Ghana có rất nhiều cầu thủ đã hoặc đang khoác áo các CLB Ngoại hạng Anh và từng đối đầu hoặc là đồng đội với các cầu thủ Anh. Những trường hợp này có thể kể đến Antoine Semenyo, Thomas Partey, Jordan Ayew hay Abdul Fatawu.

Theo tính toán của Opta, cơ hội chiến thắng của Anh trong trận đấu này lên tới 78,8%. Khả năng xảy ra kết quả hòa là 13,3% và cơ hội chiến thắng của Ghana chỉ là 7,9%.

 

Trực tiếp Anh vs Ghana bảng L World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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