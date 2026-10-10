Trực tiếp Arsenal 0-0 Leeds: Pháo thủ thót tim

18:52 19': Dứt điểm!!! Havertz bật cao đánh đầu trong vòng cấm Leeds nhưng thủ môn Trafford bắt gọn bóng. 18:45 13': Pressing nghẹt thở!!! Cầu thủ đôi bên liên tục áp sát, tạo ra những pha tranh chấp nảy lửa ở khu vực giữa sân. 18:39 8': KHÔNG VÀO!!! Cú sút của Okafor đập chân cầu thủ Arsenal đổi hướng khiến thủ môn Raya giật mình. Tuy nhiên, trái bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 18:32 2': Cơ hội đầu tiên!!! Saka lao xuống đối mặt thủ môn sau pha phối hợp với Madueke và Odegaard nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Saka đối mặt thủ môn Trafford nhưng bị xác định đã việt vị. (Ảnh: Reuters) 18:30 Trận đấu bắt đầu!!! Leeds giao bóng 17:53 Đội hình xuất phát của Arsenal. (Ảnh: CLB) Đội hình xuất phát của Leeds. (Ảnh: CLB) Các cầu thủ Leeds khởi động. (Ảnh: Reuters) Các cầu thủ Arsenal khởi động. (Ảnh: Reuters) Kai Havertz lĩnh xướng hàng công Arsenal. (Ảnh: Reuters) Tài năng trẻ Max Dowman của Arsenal khởi động. (Ảnh: Reuters) Người hâm mộ đổ về sân Emirates. (Ảnh: Reuters) 11:11

Hôm nay 10/10, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates vào lúc 18h30. Đây là cơ hội để Pháo thủ tạm thời san bằng cách biệt điểm số với ngôi đầu của Man City, đồng thời gây áp lực lên đối thủ trước khi The Citizens đại chiến với Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đang đứng nhì bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days, Arsenal đã bất ngờ thua đậm Brighton 0-3. Vì thế, cuộc tiếp đón Leeds được kỳ vọng sẽ là nơi Arsenal lấy lại thể diện ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Phía bên kia chiến thuyến, Leeds hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Đáng chú ý, Leeds đang cùng với Everton sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu khi mới thủng lưới 3 bàn sau 5 trận.

Tuy nhiên, Arsenal đã thắng đậm Leeds trên hành trình vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Cụ thể, Arsenal đã thắng Leeds 5-0 trên sân nhà Emirates ở lượt đi và thắng 4-0 trên sân khách ở lượt về mùa giải 2025/2026.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB