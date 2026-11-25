Trực tiếp Arsenal 1-0 Dortmund: Gyokeres ghi siêu phẩm mở tỷ số
VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Dortmund tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, diễn ra lúc 3h ngày 25/11/2026 theo giờ Việt Nam.
Trực tiếp Arsenal vs Dortmund tại vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, diễn ra lúc 3h ngày 25/11/2026 theo giờ Việt Nam.
35' Arsenal lên bóng nhanh, xộc thẳng vào trung lộ của Dortmund. Rice có thời cơ để dứt điểm nhưng tiền vệ này đã không thể vượt qua sự ngăn cản của Schlotterbeck bên phía đội khách.
32' Arsenal đang chơi chậm lại nhưng Dortmund vẫn đang bất lực trong khả năng xuyên phá vào hàng thủ đội chủ nhà.
24' Dortmund đang có những dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng dâng cao đội hình tìm kiếm những cơ hội. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đang làm tốt nhiệm vụ khiến đội khách gần như không có cơ hội rõ rệt nào.
16' Arsenal vẫn đang hoàn toàn lấn lướt. Dortmund gần như chỉ biết chạy theo bóng và nỗ lực phòng ngự.
9' VÀO OOOO!!!!! Gyokeres nhận bóng ở ngoài vòng cấm Dortmund. Tiền đạo người Thụy Điển khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút quyết đoán, đưa trái bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 cho Arsenal.
4' Với lợi thế sân nhà, Arsenal đang dồn đội hình lên tấn công, dồn ép Dortmund. Chỉ sau ít phút, Pháo thủ đã tung ra được 3 cú sút về khung thành đội khách.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Dortmund giao bóng trước.
Arsenal đang duy trì vị thế của một trong những ứng viên vô địch Cúp C1 châu Âu mùa này. Sau bốn lượt trận vòng bảng, đoàn quân của Mikel Arteta bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, giành 10 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Họ đánh bại Napoli 1-0, Lille 3-0, Slavia Prague 2-1 và cầm hòa Bayern Munich 2-2 ngay trên sân khách.
Phong độ của Arsenal ở Ngoại hạng Anh cũng rất đáng nể. Trận hòa Newcastle 2-2 hôm 21/11 giúp Pháo thủ nâng tổng điểm lên 28 sau 11 vòng, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước đó, họ đã đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield và vượt qua Hull City với tỷ số tương tự.
Tuy nhiên, trận hòa Newcastle cũng khiến Arsenal phải trả giá. Thủ môn David Raya chấn thương cánh tay và cần chụp cộng hưởng từ để xác định mức độ nghiêm trọng. Khả năng anh góp mặt trước Dortmund là rất nhỏ.
Và đó không phải là tổn thất duy nhất. Arteta cũng chắc chắn không có Bukayo Saka, cầu thủ phải nghỉ dài hạn vì chấn thương cơ đùi gặp phải trong trận hòa Bayern Munich. Martin Zubimendi cũng khó kịp bình phục chấn thương gân kheo. Zubimendi không còn là trụ cột không thể thay thế ở mùa này, nhưng khi không có anh, Arteta không thể xoay tua tuyến giữa, đồng nghĩa áp lực lên các cầu thủ còn lại sẽ lớn hơn.
Đối thủ của Arsenal lần này cũng không hề dễ chịu. Dortmund đang có 9 điểm sau 4 trận Champions League, tức là chỉ kém Pháo thủ đúng 1 điểm. Đội bóng của HLV Niko Kovac đánh bại Villarreal 3-2, Sabah 2-1 và Real Betis 2-1, chỉ thất bại 0-1 trên sân Bodo/Glimt.
Dortmund còn vừa có chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân Borussia Monchengladbach tại Bundesliga hôm 21/11. Felix Nmecha ghi bàn duy nhất ở phút 80, giúp đội bóng vùng Ruhr tiếp tục duy trì phong độ tích cực. Đáng chú ý, chiến thắng này đến trong bối cảnh Dortmund không có chân sút chủ lực Serhou Guirassy.
Ở Emirates, Arsenal rõ ràng có nhiều lợi thế hơn. Nhưng Dortmund không phải kiểu đối thủ dễ đánh bại. Arsenal có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng nếu không tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, Pháo thủ sẽ gặp khó khăn trước một đối thủ giàu khả năng phản công và đang có sự tự tin lớn.
Dự đoán kết quả và đội hình xuất phát trận Arsenal vs Dortmund
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình xuất phát trận Arsenal vs Dortmund, Cúp C1 châu Âu 2026/2027 diễn ra lúc 3h ngày 25/11/2026 trên sân Emirates.
Lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 24/11: Arsenal và Man City ra sân
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp Cúp C1 châu Âu 2026/27 hôm nay 24/11: Arsenal chạm trán Dortmund, trong khi Man City đối đầu Napoli ở lượt trận 5 vòng bảng (League Phase).
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 22/11: Newcastle gây bất ngờ trước Arsenal
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 22/11, Newcastle thi đấu bùng nổ và khiến Arsenal có phen hú vía trước khi chia điểm với tỷ số 2-2.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Newcastle vs Arsenal Ngoại hạng Anh
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Newcastle vs Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 00h30 ngày 22/11.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm
VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 8/11, Arsenal bỏ xa Man City 6 điểm sau những diễn biến của vòng 10.
Xác định chủ nhà kỳ World Cup nữ lịch sử, ĐT nữ Việt Nam đón tin vui
VOV.VN - Xác định chủ nhà kỳ World Cup nữ 2031 đặc biệt trong lịch sử, ĐT nữ Việt Nam bất ngờ có thêm cơ hội trở lại sân chơi thế giới.