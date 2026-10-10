English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trực tiếp Arsenal vs Leeds vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Thứ Bảy, 12:00, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Arsenal vs Leeds trong khuôn khổ vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Emirates

11:11
truc tiep arsenal vs leeds vong 6 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 2
truc tiep arsenal vs leeds vong 6 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 3

Hôm nay 10/10, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates vào lúc 18h30. Đây là cơ hội để Pháo thủ tạm thời san bằng cách biệt điểm số với ngôi đầu của Man City, đồng thời gây áp lực lên đối thủ trước khi The Citizens đại chiến với Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đang đứng nhì bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days, Arsenal đã bất ngờ thua đậm Brighton 0-3. Vì thế, cuộc tiếp đón Leeds được kỳ vọng sẽ là nơi Arsenal lấy lại thể diện ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Phía bên kia chiến thuyến, Leeds hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Đáng chú ý, Leeds đang cùng với Everton sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu khi mới thủng lưới 3 bàn sau 5 trận.

Tuy nhiên, Arsenal đã thắng đậm Leeds trên hành trình vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Cụ thể, Arsenal đã thắng Leeds 5-0 trên sân nhà Emirates ở lượt đi và thắng 4-0 trên sân khách ở lượt về mùa giải 2025/2026.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Leeds, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 18h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Emirates.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Chelsea vs Bournemouth, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 21h00 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge.

Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha
Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

VOV.VN - Cristiano Ronaldo bị LĐBĐ Bồ Đào Nha tạm thời đình chỉ thi đấu vì tự ý rời khỏi đợt tập trung của ĐTQG.

Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo lĩnh án phạt vì tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

VOV.VN - Cristiano Ronaldo bị LĐBĐ Bồ Đào Nha tạm thời đình chỉ thi đấu vì tự ý rời khỏi đợt tập trung của ĐTQG.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận MU vs Tottenham, vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 10/10 theo giờ Việt Nam trên sân Old Trafford.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình, vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Thiên Trường.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Nam Định vs Ninh Bình, vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Thiên Trường.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế