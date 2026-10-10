Trực tiếp Arsenal vs Leeds vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027

11:11

Hôm nay 10/10, Arsenal sẽ tiếp đón Leeds trên sân nhà Emirates vào lúc 18h30. Đây là cơ hội để Pháo thủ tạm thời san bằng cách biệt điểm số với ngôi đầu của Man City, đồng thời gây áp lực lên đối thủ trước khi The Citizens đại chiến với Liverpool ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, Arsenal đang đứng nhì bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 12 điểm. Trước khi giải đấu tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days, Arsenal đã bất ngờ thua đậm Brighton 0-3. Vì thế, cuộc tiếp đón Leeds được kỳ vọng sẽ là nơi Arsenal lấy lại thể diện ĐKVĐ Ngoại hạng Anh.

Phía bên kia chiến thuyến, Leeds hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm. Đáng chú ý, Leeds đang cùng với Everton sở hữu hàng phòng ngự vững chắc nhất giải đấu khi mới thủng lưới 3 bàn sau 5 trận.

Tuy nhiên, Arsenal đã thắng đậm Leeds trên hành trình vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Cụ thể, Arsenal đã thắng Leeds 5-0 trên sân nhà Emirates ở lượt đi và thắng 4-0 trên sân khách ở lượt về mùa giải 2025/2026.

FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB

Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027 VOV.VN - Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Lạch Tray.