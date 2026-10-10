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Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027

Thứ Bảy, 11:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Lạch Tray.

Trực tiếp Hải Phòng FC vs Thanh Hóa vòng 3 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 18h ngày 10/10/2026 trên sân Lạch Tray. 

10:12

Hải Phòng FC vừa có trận thua bất ngờ trước Cần Thơ ở vòng loại Cúp QG ngay trên sân nhà Lạch Tray, qua đó dừng cuộc chơi tại giải đấu này. 

Trước đó, Hải Phòng FC cũng chỉ mới có 1 trận thắng trước HAGL ở đấu trường V.League mùa này. Với 3 điểm, đội bóng đất Cảng đang xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp, thậm chí còn đứng sau Thanh Hoá (thứ 8). Vì thế, Hải Phòng FC đang quyết phải thắng trong cuộc tiếp đón đội bóng xứ Thanh.

Tuy vậy, để đánh bại được Thanh Hóa lúc này không đơn giản. Thanh Hoá đang được xem là đội bóng có lực lượng không tốt, thậm chí được nhận định là ứng viên rớt hạng ở mùa giải này nhưng họ đã có khởi đầu tương đối ấn tượng khi thắng Đà Nẵng và chỉ thua sát nút Ninh Bình. 

Tất nhiên, trận thua CLB TP.HCM ở Cúp QG cũng chỉ ra vấn đề của đội bóng xứ Thanh khi một vài cầu thủ đá chính không ra sân. Tuy vậy, khi có đầy đủ những cầu thủ ưng ý nhất, Thanh Hóa rõ ràng không hề e ngại Hải Phòng FC. 

 

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10:07
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Trần Tiến/VOV.VN
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