Trực tiếp Bayern Munich vs PSG bán kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Ở trận bán kết lượt đi, PSG đã thắng Bayern Munich 5-4 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Do đó, trận lượt về hứa hẹn sẽ còn có những diễn biến khó lường. Theo thống kê lịch sử đối đầu, 2 CLB đã gặp nhau 17 trận, Bayern Munich chiếm đôi chút ưu thế với 9 trận thắng trong khi PSG thắng 8 trận. Đáng chú ý là 2 đội chưa hòa nhau bất cứ lần nào trong quá khứ.

Trong lịch sử, các cuộc tấn công mạnh mẽ của hai đội thường diễn ra trực diện. Không chỉ ở trận lượt đi mà cả Bayern Munich và PSG đều khao khát ghi bàn trong tất cả các trận đấu. Cụ thể, Bayern Munich và PSG là những đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại Cúp C1 châu Âu mùa này với lần lượt 42 và 43 bàn.

Ngoài ra, PSG đã thua nhiều trận sân khách trước Bayern Munich hơn bất kỳ đội nào khác tại cúp C1 châu Âu khi đại diện nước Pháp đã thua 3 trong 4 trận gần nhất khi làm khách tại đây.

Ngoài ra, sân Allianz là một pháo đài bất khả xâm phạm ở Cúp C1 châu Âu của Bayern Munich khi họ chỉ thua 1 trong 29 trận sân nhà gần nhất (thắng 23, hòa 5) và đã thắng cả 6 trận sân nhà ở giải đấu số một châu Âu mùa này.

