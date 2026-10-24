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Trực tiếp Chelsea 0-0 Tottenham vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027

Thứ Bảy, 23:07, 24/10/2026
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VOV.VN - Trực tiếp Chelsea vs Tottenham vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10/2026 theo giờ Việt Nam.

Trực tiếp Chelsea vs Tottenham vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026/2027 diễn ra lúc 23h30 ngày 24/10/2026 theo giờ Việt Nam trên sân Stamford Bridge. 

23:15
truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 2
truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 3
Ảnh: Reuters. 
23:07
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truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 9
truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 11
truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 12
Những hình ảnh trước trận đấu. (Nguồn: Reuters). 
22:50
truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 13
Đội hình xuất phát. 
14:12

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, Chelsea thi đấu không hề tệ. Thống kê cho thấy, kể từ khi mùa giải 2026/27 khởi tranh, họ đã thi đấu tổng cộng 9 trận. Thành tích của đội chủ sân Stamford Bridge là thắng 6, hòa 1 và thua 2. Tại Ngoại hạng Anh, Chelsea hiện đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, sau khi thắng liên tiếp ở 2 vòng đấu gần đây trước Bournemouth và Everton.

truc tiep chelsea 0-0 tottenham vong 8 ngoai hang anh 2026 2027 hinh anh 15

Đang hừng hực khí thế, các cầu thủ Chelsea chắc chắn bước vào trận đấu cuối tuần này gặp Tottenham với sự tự tin rất lớn. Phải nhấn mạnh rằng, đây là trận đấu mà các học trò của ông Xabi Alonso được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. 

Cũng trên sân nhà, Chelsea thường xuyên át vía Tottenham ở các trận Derby London gần đây. Những con số thống kê không hề biết nói dối, đội chủ sân Stamford Bridge đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại khi nghênh đón “Gà trống” tại sào huyệt của mình. Trong đó, họ chỉ 2 lần để Tottenham cầm hòa, còn lại giành đến 8 chiến thắng.

Điều đáng nói là phong độ gần đây của Tottenham. Đối thủ của Chelsea đang vô cùng bết bát. Sau 7 vòng đấu, đội bóng của ông Roberto De Zerbi hiện xếp ở vị trí thứ 16. Họ mới giành được duy nhất 1 chiến thắng (thắng Coventry 3-1), còn lại hòa 3 và thua 3 trận. Những kết quả không như mong muốn khiến toàn đội phải chịu áp lực vô cùng lớn.

14:11
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14:09
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14:09
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Trần Tiến/VOV.VN
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