Trực tiếp Chelsea vs Bournemouth vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/2027

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Hôm nay 10/10, Chelsea sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Stamford Bridge. Đây là màn đối đầu giữa hai đội bóng đang có phong độ bất ổn trong giai đoạn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Trước khi bước vào vòng 6 Ngoại hạng Anh, Chelsea đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 7 điểm còn Bournemouth đứng thứ 17 với 3 điểm.

Hai đội bóng cũng đều phải nhận thất bại trước quãng nghỉ FIFA Days. Nếu như Chelsea đã thua Brentford 0-3, thì Bournemouth đã thua Liverpool 0-1 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh.

Trong bối cảnh đôi bên đều khát thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, Chelsea và Bournemouth sẽ phải thay đổi thói quen chia điểm trong những màn đối đầu gần đây. Theo thống kê, Chelsea và Bournemouth đang có chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trong những lần gặp nhau gần nhất.

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