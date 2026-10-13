Trực tiếp CLB CAHN vs Kashima Antlers vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027

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Hôm nay, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ hướng sự chú ý đến Cúp C1 châu Á khi CLB CAHN có trận đấu với đội khách Kashima Antlers (Nhật Bản) lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.

Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò HLV Polking khi Kashima Antlers không chỉ là đại diện J-League mà còn đang sở hữu phong độ rất cao với 3 trận thắng trong 4 trận gần nhất.

Tại lượt trận đầu tiên của Cúp C1 châu Á năm nay, Kashima Antlers đã đánh bại Newcastle Jets đến 7-1. Trong trận đấu gần nhất, Kashima Antlers cũng đánh bại Gamba Osaka nhẹ nhàng 2-0.

Bên cạnh đó, lực lượng của CLB CAHN cũng có nhưng sứt mẻ khi David Henen chắc chắn không thể ra sân do chấn thương trong khi khả năng thi đấu của Đình Bắc hay Bùi Hoàng Việt Anh vẫn bỏ ngỏ.

Khó khăn là rất nhiều với đại diện V-League nhưng HLV Polking vẫn tự tin vào cơ hội của CLB CAHN: "Được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy mang lại cho tôi và toàn đội sự tự tin rất lớn. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cảm nhận trình độ thực sự của bản thân trước một thử thách lớn tầm châu lục. Toàn đội sẽ vào trận với tâm thế không có gì để mất, thi đấu với cường độ cao và hướng tới mục tiêu giành điểm số, thậm chí là cơ hội chiến thắng".

Thực tế, CLB CAHN đã được trải nghiệm đối thủ ở đẳng cấp cao của Nhật Bản từ trận thua 1-4 trước Gamba Osaka ở lượt trận trước. Giờ đây, Kashima còn là đối thủ được đánh giá cao hơn với những ngoại binh chất lượng hơn. Do đó, cơ hội dành cho CLB CAHN là không nhiều.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm tựa để tin CLB CAHN có thể làm được điều gì đó khi họ được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy. Trong quá khứ, Kashima cũng từng có đôi lần gặp khó khăn khi hành quân đến thi đấu tại Đông Nam Á với điều kiện thời tiết khác biệt so với ở Nhật Bản. Vì thế, nếu tận dụng tốt cơ hội trong những thời điểm đội bạn chưa quen với điều kiện khí hậu và sân bãi, CLB CAHN có thể nghĩ về một kết quả khả quan.