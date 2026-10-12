English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

AFC cảnh báo CAHN về sự nguy hiểm của Kashima Antlers

Thứ Hai, 16:08, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trang chủ AFC đã đưa ra cảnh báo với CAHN về chân sút đặc biệt nguy hiểm bên phía Kashima Antlets trước khi hai đội gặp nhau tại cúp C1 châu Á.

CAHN sẽ có trận đấu thứ hai tại cúp C1 châu Á 2026/27 gặp Kashima Antlers, đại diện của bóng đá Nhật Bản. Đây là trận đấu được dự đoán sẽ rất khó khăn khi Kashima Antlers vốn được đánh giá cao hơn, cũng như từng vô địch giải đấu vào năm 2018.

Kết quả trong trận ra quân của hai đội cũng khác nhau khi CAHN để thua 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) trên sân khách. Trong khi đó, Kashima Antlers giành chiến thắng đậm 7-1 khi gặp Newcastle Jets (Australia).

afc canh bao cahn ve su nguy hiem cua kashima antlers hinh anh 1
CAHN dự kiến sẽ có trận đấu nhiều thách thức trước Kashima Antlers (Ảnh: CAHN)

Trong bài nhận định trước trận đấu, AFC nhấn mạnh CAHN cần hết sức cẩn trọng với hàng công của đội bóng Nhật Bản, đặc biệt là Aleksandar Cavric. Chân sút này là người đã ghi hattrick trong trận thắng đậm của Kashima Antlers trước Newcastle Jets.

HLV Alexandre Polking trước trận đấu cũng nhấn mạnh: “Để giành kết quả tốt trước Kashima Antlers, chúng tôi không được phép mắc sai lầm. Tôi tin CAHN có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ. Tôi không phải mẫu HLV chỉ mong trận đấu nhanh chóng kết thúc khi phải gặp đối thủ mạnh”.

“Được thi đấu ở sân chơi này là cơ hội rất tốt cho bản thân tôi, các cầu thủ và cả bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ mong toàn đội thi đấu tự tin, không mắc sai lầm và nếu có thể, hãy giành chiến thắng".

Việc phải thi đấu ở nhiều đấu trường cũng mang đến nỗi lo bào mòn thể lực của các cầu thủ CAHN. HLV Polking cũng thừa nhận điều này khi cho biết ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế đang cố gắng giúp các cầu thủ phục hồi nhanh nhất trước khi bước vào trận đấu.

Hậu vệ Adou Minh chia sẻ thêm: “"Tôi và các đồng đội rất háo hức khi được thi đấu với một đối thủ mạnh như Kashima Antlers. CAHN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì trên sân".

Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers sẽ diễn ra vào 19h15 thứ Ba (13/10) trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Như Đạt/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?
Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3: Nhóm đầu tách tốp?

VOV.VN - Lịch thi đấu giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 vòng 3 được chú ý khi các đội bóng dẫn đầu có cơ hội tiếp tục duy trì ưu thế trong cuộc đua vô địch.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô
Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Thủ đô.

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4: Tâm điểm derby Thủ đô

VOV.VN - Lịch thi đấu V-League 2026/27 vòng 4 nhận được sự chú ý với trận cầu tâm điểm giữa hai đội bóng Thủ đô.

CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026
CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM dù không thi đấu ở vòng 12 nhưng vẫn có cơ hội vô địch sớm tại giải nữ VĐQG 2026.

CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

CLB nữ TP.HCM không thi đấu vẫn có cơ hội vô địch sớm giải nữ VĐQG 2026

VOV.VN - CLB nữ TP.HCM dù không thi đấu ở vòng 12 nhưng vẫn có cơ hội vô địch sớm tại giải nữ VĐQG 2026.

4 kỹ thuật tấn công cần thuần thục để chiếm ưu thế ở khu vực bếp trong Pickleball
4 kỹ thuật tấn công cần thuần thục để chiếm ưu thế ở khu vực bếp trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn 4 kỹ thuật tấn công trong pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi sử dụng kỹ thuật linh hoạt, đa dạng hóa lối chơi và chiếm ưu thế trong các tình huống bóng trên khu vực bếp.

4 kỹ thuật tấn công cần thuần thục để chiếm ưu thế ở khu vực bếp trong Pickleball

4 kỹ thuật tấn công cần thuần thục để chiếm ưu thế ở khu vực bếp trong Pickleball

VOV.VN - Hướng dẫn 4 kỹ thuật tấn công trong pickleball qua những phân tích đơn giản và dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là những lưu ý quan trọng giúp người chơi sử dụng kỹ thuật linh hoạt, đa dạng hóa lối chơi và chiếm ưu thế trong các tình huống bóng trên khu vực bếp.

Các chân sút nội chưa tạo ấn tượng trong cuộc đua vua phá lưới V-League 2026/27
Các chân sút nội chưa tạo ấn tượng trong cuộc đua vua phá lưới V-League 2026/27

VOV.VN - Bảng xếp hạng vua phá lưới V-League nhận được sự chú ý khi đang là sự cạnh tranh của các chân sút ngoại.

Các chân sút nội chưa tạo ấn tượng trong cuộc đua vua phá lưới V-League 2026/27

Các chân sút nội chưa tạo ấn tượng trong cuộc đua vua phá lưới V-League 2026/27

VOV.VN - Bảng xếp hạng vua phá lưới V-League nhận được sự chú ý khi đang là sự cạnh tranh của các chân sút ngoại.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế