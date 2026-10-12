AFC cảnh báo CAHN về sự nguy hiểm của Kashima Antlers

CAHN sẽ có trận đấu thứ hai tại cúp C1 châu Á 2026/27 gặp Kashima Antlers, đại diện của bóng đá Nhật Bản. Đây là trận đấu được dự đoán sẽ rất khó khăn khi Kashima Antlers vốn được đánh giá cao hơn, cũng như từng vô địch giải đấu vào năm 2018.

Kết quả trong trận ra quân của hai đội cũng khác nhau khi CAHN để thua 1-4 trước Gamba Osaka (Nhật Bản) trên sân khách. Trong khi đó, Kashima Antlers giành chiến thắng đậm 7-1 khi gặp Newcastle Jets (Australia).

CAHN dự kiến sẽ có trận đấu nhiều thách thức trước Kashima Antlers (Ảnh: CAHN)

Trong bài nhận định trước trận đấu, AFC nhấn mạnh CAHN cần hết sức cẩn trọng với hàng công của đội bóng Nhật Bản, đặc biệt là Aleksandar Cavric. Chân sút này là người đã ghi hattrick trong trận thắng đậm của Kashima Antlers trước Newcastle Jets.

HLV Alexandre Polking trước trận đấu cũng nhấn mạnh: “Để giành kết quả tốt trước Kashima Antlers, chúng tôi không được phép mắc sai lầm. Tôi tin CAHN có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ. Tôi không phải mẫu HLV chỉ mong trận đấu nhanh chóng kết thúc khi phải gặp đối thủ mạnh”.

“Được thi đấu ở sân chơi này là cơ hội rất tốt cho bản thân tôi, các cầu thủ và cả bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ mong toàn đội thi đấu tự tin, không mắc sai lầm và nếu có thể, hãy giành chiến thắng".

Việc phải thi đấu ở nhiều đấu trường cũng mang đến nỗi lo bào mòn thể lực của các cầu thủ CAHN. HLV Polking cũng thừa nhận điều này khi cho biết ban huấn luyện cùng đội ngũ y tế đang cố gắng giúp các cầu thủ phục hồi nhanh nhất trước khi bước vào trận đấu.

Hậu vệ Adou Minh chia sẻ thêm: “"Tôi và các đồng đội rất háo hức khi được thi đấu với một đối thủ mạnh như Kashima Antlers. CAHN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này và hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì trên sân".

Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers sẽ diễn ra vào 19h15 thứ Ba (13/10) trên SVĐ Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến sự kiện, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.