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Messi và Ronaldo "tăng tốc" trong cuộc đua ghi bàn thắng thứ 1.000

Thứ Ba, 09:17, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Messi và Ronaldo đều có được những bàn thắng trong các trận đấu gần đây. Cuộc đua xem siêu sao nào chạm mốc 1.000 bàn thắng sớm hơn đang diễn ra quyết liệt.

Trong những diễn biến mới nhất, Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng giúp Al Nassr có thắng lợi 3-1 trước Neftchi ở vòng bảng Cúp C1 châu Á. Pha lập công này giúp CR7 chạm mốc 981 bàn, chỉ còn cách con số 1.000 bàn 19 pha lập công. 

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Messi và Ronaldo đều đang hướng đến cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp. 

Trong khi đó, ở trận đấu mới nhất, Messi ghi cú đúp bàn thắng giúp Inter Miami thắng DC United với tỷ số 4-0 ở vòng 28 MLS 2026. Hai pha lập công ở trận này giúp M10 có được 934 bàn thắng trong sự nghiệp. Siêu sao sinh năm 1987 cần thêm 66 bàn thắng để cán mốc 1.000 bàn. 

Về lý thuyết, CR7 đang gần cột mốc 1.000 bàn hơn Messi rất nhiều. Ronaldo cũng có nhiều giải đấu hơn để thể hiện trong thời gian ngắn sắp tới khi CLB Al Nassr thi đấu ở rất nhiều giải. Ngoài ra, bản thân Ronaldo chưa chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế nên vẫn còn cơ hội ghi bàn ở ĐT Bồ Đào Nha. 

Trong khi đó, Messi đã giã từ ĐT Argentina và Inter Miami về cuối năm cũng chỉ còn duy nhất MLS để phấn đấu trước khi bước vào quãng thời gian nghỉ đông 3 tháng. 

Tuy vậy, phong độ gần đây của hai siêu sao mới là điều cần cân nhắc. Nếu như Messi liên tục ghi bàn ở 6 trận đấu liên tiếp gần nhất với 7 pha lập công thì Ronaldo chỉ ghi được 3 bàn trong mốc trận đấu tương tự. 

Hơn thế nữa, Ronaldo lại nhiều hơn Messi 2 tuổi nên áp lực về tuổi tác, thể lực cũng chắc chắn ảnh hưởng đến Ronaldo trong cuộc đua đến cột mốc 1000 bàn thắng trong sự nghiệp. 

Nhân Nam/VOV.VN
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