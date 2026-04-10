Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Indonesia: Thử thách cực đại

Sau khi vượt qua vòng bảng, ĐT Futsal Việt Nam sẽ gặp ĐT Futsal Indonesia trong trận bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026. HLV Diego Giustozzi đánh giá cao sự tiến bộ của ĐT Futsal Indonesia, đồng thời nhận định đây sẽ là một thử thách lớn đối với ĐT Futsal Việt Nam.

ĐT Futsal Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu với ĐT futsal Indonesia (Ảnh: VFF)

HLV Diego Giustozzi cho biết: “ĐT Futsal Indonesia đã thay đổi rất nhiều và họ đã thể hiện điều đó ở đấu trường châu Á. Có thể chúng tôi sẽ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại. HLV Hector Souto cùng LĐBĐ Indonesia đã làm rất tốt công việc của mình. Ở giải trước, họ cũng đã giành chiến thắng và thể hiện lối chơi futsal đúng nghĩa, rất đẹp mắt. Tôi luôn vui khi được đối đầu với những đội bóng như vậy”.

Nhà cầm quân người Argentina cũng nhấn mạnh ĐT Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận bán kết. “Chúng tôi đã chuẩn bị 100% cho trận đấu này. Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ, nhưng họ có chất lượng chuyên môn rất tốt, cả về chiến thuật lẫn cá nhân. Đây chắc chắn sẽ là một trận bán kết khó khăn nhưng cũng rất đáng chờ đợi”.

Về phần ĐT Indonesia, đội bóng này đến với giải Futsal Đông Nam Á 2026 bằng lực lượng không phải mạnh nhất. HLV trưởng ĐT Futsal Indonesia Hector Souto trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ và mới xuất hiện ở tuyển. Tuy nhiên, các cầu thủ Indonesia vẫn thể hiện được năng lực với ba trận toàn thắng và giành ngôi nhất vòng bảng. Do đó, đây hứa hẹn sẽ là trận đấu đầy thử thách với ĐT Futsal Việt Nam.